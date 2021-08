En riesgo, la alianza opositora en la CDMX

La alianza opositora en la Ciudad de México naufraga en la incertidumbre, debido a que no hay certeza de que la bancada del PRI en el Congreso local cumpla con el compromiso de mantenerse en bloque, con el PAN y el PRD, como ocurrió en las elecciones del pasado 6 de junio. Los conflictos internos y la cercanía de un sector del tricolor con el Gobierno de la ciudad están dificultando la llegada de la oposición a la nueva Legislatura, algo completamente diferente a lo que ocurre con los alcaldes electos, agrupados en la Unión de Alcaldes de la CDMX. Representantes de Acción Nacional y del Sol Azteca no han logrado identificar a un liderazgo claro entre los nueve integrantes de la recién electa bancada priista.

Perciben una desintegración total, auspiciada por dos personajes clave: Tonatiuh González, diputado electo, e Israel Betanzos, presidente del PRI capitalino. Ambos son parte de la herencia política que dejó en la capital Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como el Príncipe de la Basura, hoy prófugo de la justicia por su presunta participación en una red de prostitución. Y son ellos los que durante mucho tiempo han mantenido el dominio del priismo en la ciudad; sin embargo, el resultado electoral y la aparición de nuevos liderazgos en la escena política los obliga a ceder espacios y negociar, algo que no están dispuestos a hacer. Están cerrados a la negociación, no sólo con los representantes del bloque opositor, sino hasta con la dirigencia nacional priista que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas.

De hecho, el CEN analiza la posibilidad de “tomar por asalto” la sede local del PRI y deponer a Betanzos, desapareciendo el comité directivo local para dar paso a una “delegación”. La cúpula nacional ve intransitable la permanencia de los cuauhtemistas, no sólo porque están cerrados a los acuerdos y la negociación, sino que mantienen una alianza de facto con el Gobierno de la ciudad, no porque sean afines en términos políticos e ideológicos. Llevan toda la Legislatura votando por los intereses de Morena, porque varios de ellos, creen en la oposición, están siendo investigados por sus nexos con Gutiérrez de la Torre.

En ese sentido, Betanzos y Tonatiuh no sólo se convirtieron en un dique, dejaron también de ser útiles por su alianza con los “morenos” y por sus antecedentes. Dominaron durante varios años al priismo de la capital, pero hoy, me aseguran en el PRI, se quedaron solos. Su desplazamiento es inminente. Una decisión tomada por Alejandro Moreno, en la que jugará un papel preponderante la joven Tania Larios, secretaria general del tricolor en la CDMX y diputada electa. Del lado de la oposición, esperan que esto se resuelva a la brevedad porque no encuentran interlocución para armar una agenda legislativa en común de cara al arranque del periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre. De no ser así, el bloque llegará dividido al congreso de la CDMX.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Teme a quien te teme, aunque él sea una mosca y tú un elefante”.

