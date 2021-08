Una estrategia el trato diplomático de AMLO a MC

Inmediatamente después de las elecciones del pasado 6 de junio, empezó una estrategia silenciosa e implementada desde Palacio Nacional, pero ya hizo ruido por la forma en que López Obrador la está llevando a cabo, en torno a uno de sus principales adversarios políticos. Cada vez es más notoria por el trato que el Presidente da a dos distinguidos militantes de Movimiento Ciudadano. López Obrador dejó de ser beligerante.

Su estrategia contempla hasta interceder por ambos gobernadores con que cuenta el partido naranja (uno electo y otro en funciones), de las dos entidades más importantes, políticamente hablando, después de la capital del país: Jalisco y Nuevo León.

Por diversos motivos, pero sobre todo, por diferencia en los proyectos políticos, Enrique Alfaro, de Jalisco, y López Obrador mantuvieron confrontaciones en el primer trienio de la administración federal. El 28 de junio, sin embargo, la historia entre ambos dio una vuelta de campana. No se había escuchado a Alfaro, pero sobre todo no se le había visto con un rostro menos tenso y un discurso cordial al referirse a AMLO después de una reunión entre ambos. “Ha pasado el proceso electoral, me parece que sí generó también un mejor ambiente, menos tenso”.

Quién sabe si en ese momento el jalisciense se percató de que el encuentro era parte de una estrategia astuta del jefe del Ejecutivo, entre quienes se volvió a llevar una reunión el 6 de julio. Al finalizar el encuentro Alfaro reconoció la disposición de Andrés Manuel para subsanar diferencias. Entre otros temas destacó asuntos del plan de vacunación contra el COVID-19, tema que siempre confrontó a los dos niveles de gobierno.

Poco antes de las elecciones, Dante Delgado, líder moral de MC, escribió como opositor una sexta carta al Presidente en la que le pedía no intervenir en las elecciones del 6 de junio, y le dijo: “La mafia en el poder eres tú”. En el proceso electoral de 2021, el partido naranja sacó cerca de 3.5 millones de votos. Sin alianzas con otro partido ratificó su poder en Jalisco, ganó NL, pelea en tribunales Campeche y ratificó una bancada de casi 30 diputados federales que pueden ser clave.

La tercera reunión en menos de un mes entre Alfaro y López Obrador, algo inédito en sus relaciones, dejó compromisos federales en infraestructura y seguridad para Jalisco y coinciden con la defensa del Presidente a la candidatura de Samuel García ante el INE por la participación en campaña de Mariana Rodríguez, esposa del aspirante a la gubernatura. En el primer círculo de Palacio Nacional sostienen la veracidad de la nueva relación del Presidente con ambos gobernadores, por lo que representan sus respectivas entidades. Interesa a López Obrador procurar la independencia de MC frente a la oposición conformada por PRI-PAN-PRD. Por lo mismo el fin de semana va a buscar personalmente destrabar el conflicto en la presa El Zapotillo, que no ha podido sacar adelante Alfaro.

•••

UPPERCUT: El domingo, la segunda parte. ¿Dónde queda Dante Delgado en esta estrategia de AMLO?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ