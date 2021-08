Par de irresponsables

Tres millones de infectados y más de 245,000 muertos por covid, incluyendo 1,983 menores de edad (INEGI). Todos, le guste o no, son responsabilidad de Hugo López-Gatell pues es el encargado de hacer frente a la pandemia en México.

Y no, no solo son cifras, son vidas cercenadas, truncadas por la desidia de quien debería haber hecho un plan, seguido una táctica para disminuir los contagios. López-Gatell es un criminal; un irresponsable que continúa teniendo el poder —y la encomienda— de esbozar una estrategia plausible para al menos disminuir la tragedia.

Pero lo único que ha hecho es lloriquear porque la prensa lo menosprecia y clamar que requiere otra vez su espacio en la tarde para sonreírle a las cámaras. Rockstar efímero, López-Gatell extraña las luces y las cámaras, su “espectáculo” en lugar de ser un faro de luz ante la incertidumbre que es el covid.

Un inmoral que prefiere el aplauso del presidente y asentir a su ignorancia antes que exigirle el uso del cubrebocas para que, aunque tarde, el ejecutivo federal dé ejemplo a la población. Lambiscón mortal que sugirió una fuerza moral de López Obrador para acallar su ineptitud ante una pandemia que ni siquiera pretende contener.

No en vano México es uno de los países más golpeados por la epidemia mundial. López-Gatell tuvo la ocurrencia de no utilizar pruebas para saber el grado de contagio y cuántas personas estaban infectadas, de establecer un semáforo inoperante y una lentísima aplicación de vacunas. Eso sí, culpa a unos y a otros de su fracaso.

Él es el rey de los irresponsables y quien deberá ser juzgado por crímenes de lesa humanidad al haber permitido el flagelo sin ningún tipo de medidas de contención. Pero también hay irresponsables en el mundo de la farándula y del espectáculo. Y si bien no tienen una posición de responsabilidad gubernamental como el ya mencionado, al ser figuras públicas —y deberse al público— también son responsables con la sociedad toda, empezando con quienes les siguen y admiran. Desafortunadamente, en esta categoría ejemplos hay muchos.

Desde Miguel Bosé que, mismo habiendo perdido a su madre el año pasado por el covid, continúa clamando que no se vacune a las personas; el hijo de Tom Hanks que, aun cuando sus padres estuvieron contagiados, tampoco cree en las vacunas; o el hoy triste caso de la reina, la actriz y cantante mexicana,

Paty Navidad, quien se dedicó a decir que el covid no existe. Lo hizo incluso después de haber salido positiva al mismo. Hoy sabemos que está internada en un hospital en estado grave. Ojalá se salve, ojalá se recupere totalmente, ojalá no tenga secuelas.

Pero ojalá también cambie su modo de pensar y se vuelva una influencia positiva y socialmente útil en la lucha contra ese mal. El covid existe y sus implicaciones pueden llegar a ser terribles. Como humanidad estamos atravesando un camino ignoto, donde todos debemos aprender a cuidarnos y a cuidar a los demás; eso implica el uso de cubrebocas, mayores y mejores prácticas de higiene, mantener una sana distancia, aislar enfermos, realizarse pruebas constantemente.

Y también, aunque no nos guste, aplicar medidas universales como es la vacuna. Debemos ser lo suficientemente altruistas, pero también humildes como para aceptar que solo de manera coordinada podremos vencer a la pandemia para algún día recuperar esa normalidad que aún no ha vuelto.

Seamos responsables como para vacunarnos y dejar de ningunear a un virus al cual todavía no se termina de comprender. Responsables para que las figuras públicas (artistas, youtuberos, etcétera) dejen de diseminar bulos y asegurar cosas de mas que no tienen certeza; responsables de nosotros mismos y también para que los irresponsables que deberían dirigir de forma congruente, cuidadosa y comprometida la campaña en contra del covid lo hagan (y si no, se les despida).

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ