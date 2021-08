¿Pagar impuestos y ser feliz? ¿Se puede?

No aumentar impuestos, subir la recaudación es la bandera de la #4T. Así lo ha reiterado Rogelio Ramírez de la O, entrante secretario de Hacienda: “El presidente está firme en su postura de no aumentar la tasa de impuestos en el marco tributario del país, que es necesario para simplificar y facilitar el pago de impuestos y seguir combatiendo la evasión”. ¿Es la austeridad suficiente para impulsar la economía?

De acuerdo con OurWorld in Data (FMI) y datos que miden los ingresos por impuestos contra el tamaño de la economía (=total de ingresos / PIB), México es quien menos recaba con 16.5% (OCDE).

Estamos debajo de Colombia, 19.7%, Chile 20.7%, Irlanda 22.7% y Turquía 22.7%. ¿Suficiente la cifra de México para “crecer”? Si, pero a medias tintas (aunque duela o suene “conservador”). De acuerdo con el FMI para acelerar el crecimiento económico es necesario al menos que la fórmula utilizada de 12%.

En nuestro país, la bandera de la corrupción y la yaga abierta que ha dejado en cada uno de los mexicanos, incluso de quienes se han beneficiado, hace que se nos olvide que no se trata simplemente de cobrar más o menos, sino deque los impuestos son para generar crecimiento económico, bienestar y desarrollo para ricos, pobres y clase media. Esa es la tarea fundamental de cualquier gobierno en materia económica.

Por ejemplo, Dinamarca es quién esta en la cima. La fórmula mencionada para el cálculo da como resultado 46.3%. ¿Altos impuestos? A simple vista sí, en realidad no. En 2020, año de la pandemia su PIB cayó solamente 2.7% y asciende a alrededor de 60 mil dólares per cápita (2020), el PIB de nuestro país calló en 8.5% durante la pandemia y el per cápita pasó de $10,267 (2020) a $9,322 (2019).

¿Qué beneficios tienen los daneses? La educación subsidiada es uno de los mayores, la universidad es “gratis” para cualquier ciudadano de la Unión Europea que viva en ese país. De acuerdo con el ranking de US News de las mejores universidades europeas, la Universidad de Copenhague ocupa el lugar 7 (la mayoría están en Reino Unido).

En términos #4T Dinamarca está entre los dos países más felices del mundo (WorldHappinessReport 2020) con 7.4 puntos, México alcanza el 6.3 y el menos feliz es Zimbabwe??con 3.1.

¿Felices y pagando muchos impuestos? Efectivamente, así lo compueban los datos. Además de que, a diferencia de países como Estados Unidos en los que los estudiantes tienen siempre la preocupación de pagar la universidad una vez graduados, los estudiantes reciben alrededor de 900 dólares por mes para sus gastos. Ambos padres pueden tomar licencia por ser papá y mamá. A estos e suma acceso universal al sistema de salud de alta calidad, cinco semanas de vacaciones, entre otros.

Los mediocres dirán que es imposible comparar a México con Dinamarca, y lo es si seguimos pensando así. A México se le olvida la percepción de justicia del contribuyente que no debería de ser la de Robín Hood. ¿Qué da más? ¿Impulsar el crecimiento o repartir para simular abatimiento de pobreza?

Aspirar o unirnos a los similares en política diplomática y económica solamente nos hace creer que “no estamos tan fregados”. Hacerlo con quienes ponen como prioridad el crecimiento y desarrollo económico para el bienestar de las personas nos puede dejar mejores lecciones. Hoy hay poco por hacer, pero nos queda el futuro.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

