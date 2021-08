La desesperante pobreza

El reto más grande que tiene nuestro país para recomponer el tejido social, por razones de justicia y ejercicio pleno de derechos, es vencer el ciclo de la pobreza que padecen casi 56 millones de mexicanos, de acuerdo a las últimas mediciones del Coneval, que se realizó al inicio de la pandemia y antes de la primera ola, por lo que los efectos de la crisis sanitaria y económica que ha presentado este estudio aún no se pueden dimensionar con toda claridad, y por ahora reflejan más bien la desaceleración económica ocurrida desde finales del 2018 y los resultados de los cambios en políticas públicas que iniciaron en esta administración.

Mas allá de la frialdad de los números, son preocupantes las tendencias; en general todos los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza mostraron un retroceso considerable, cuando antes del 2018 habíamos observado descensos importantes y algunos resultados que eran alentadores, aunque siempre insuficientes. Si bien la nueva metodología no permite hacer comparaciones lineales, la realidad reflejada en los resultados tiene una lógica económica clara: generación sensiblemente menor de empleos formales, aumento de precios en la canasta básica, desaparición de Prospera y el Seguro Popular y la sustitución de estos programas por otros sin la misma focalización y alcances.

En la experiencia de los países que mejores resultados han tenido combatiendo la pobreza en años recientes, el uso de la tecnología para identificar carencias, censar programas y focalizarlos, darles seguimiento y condicionarlos, han sido factores determinantes para generar resultados robustos, pero sobre todo la estabilidad de programas y presupuestos que permitan hacer de la política social un amortiguador real para quienes requieren apoyos para ejercer plenamente sus derechos sociales.

La medición es altamente sensible a los ingresos derivados del empleo y a la inflación, no obstante, quizás lo más revelador de los resultados del Coneval es que la desaparición del Seguro Popular significo que 15 millones de mexicanos reportaran no tener acceso a ningún servicio de salud. La ampliación de los apoyos para adultos mayores y vivienda mostraron mejoría ligera, mientras que en educación y alimentación la disminución fue moderada.

En los hechos, 4 millones de mexicanos regresaron a la pobreza y de esos, dos millones lo hicieron a la condición de pobreza extrema. Los números entre la evolución de la pobreza en los estados del norte y el sur siguen abriendo una peligrosa brecha revelando con claridad la existencia de dos Méxicos, y por ende, una señal inequívoca de que la política pública social debe tener como eje de diseño la focalización, censos, reglas de operación claras y estabilidad de programas.

Desde siempre ha sido urgente que México construya una política social de Estado, alejada de intereses políticos e ideologías coyunturales; que tenga capacidad técnica de generar resultados medibles y que genere acompañamiento a la población más vulnerable para que puedan ejercer plenamente sus derechos y generar así posibilidades de ascenso social.

La mejor política pública para vencer la pobreza consiste en generar inversiones y empleo formal a tasas aceleradas, y a la par, garantizar la ejecución de programas coordinados entre los distintos órdenes de gobierno para pasar de las tarjetas de colores, las despensas y los sobres, a programas que ayuden a construir capacidades, generando certidumbre y cambiando la mentalidad de las personas. Origen no puede ser destino, la pobreza por el bien del país, debe ser la más grande prioridad y dejar de ser rehén de la política para ser parte de la capacidad plena y colectiva de los mexicanos y con ello construir un país para todos.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

@JGARCIABEJOS

PAL