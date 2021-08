Fco. Xavier: No canta mal las en Hidalgo

En los vecinos estados de Hidalgo y Edomex, Morena y el PAN, respectivamente, definieron a sus coordinadores parlamentarios locales, en un acto que más pareció la elección de sus candidatos a la gubernatura, que se renovarán en sendas elecciones, en 2022 y 2023.

Francisco Xavier, quien hizo época en la música pop en los 80, conducirá los debates legislativos de Morena en el Congreso de Hidalgo; además, presidirá la Legislatura en el primer año.

Recientemente, trascendió una reunión privada que tuvo con el secretario de Gobierno estatal, Simón Vargas. Ahí, platicaron de las posibilidades que hay de trabajar juntos -Morena y el PRI, que ocupa el Ejecutivo estatal,- en pos de Hidalgo, siempre y cuando el trabajo sea transparente y respetuoso

Sin embargo, también le dejó claro que no aceptarán que coopte la voluntad y libertad de los y las legisladores morenistas… o serán balconeados todos los involucrados.

Por otra parte, para el Edomex, Marko Cortés anunció a Enrique Vargas como el

coordinador de la bancada panista en el Congreso local. Vargas, quien estará dejando el municipio de Huixquilucan después de dos trienios, es el interlocutor principal del albiazul en la relación con el gobierno de Alfredo Del Mazo y el gestor de la alianza PRI-PAN-PRD.

Ha estado en la palestra los últimos 25 años y conoce a los priistas tan bien como a sus correligionarios panistas. Ya fue diputado, y ahora, estará pendiente de la Cuenta Pública en los últimos años de este sexenio.

En otras palabras, la elección de estos dos personajes va más allá de su encargo para los siguientes meses en sus respectivas cámaras legislativas: son virtuales candidatos de sus partidos para la renovación de sus Ejecutivos estatales.

En el caso de Francisco Xavier, aún tiene que debatirse con otros dos morenistas de Hidalgo: el senador Julio Menchaca y el alcalde y ex jefe de Gobierno José Ramón Amieva. Pero en el caso de Enrique Vargas, no hay panista que le haga sombra para convertirse en el candidato al Edomex en 2023.

HIDALGO, ¿MORENISTA?

Los resultados de la consulta popular convocada por la Presidencia de la República hace un par de semanas tienen varias lecturas.

En la lista de cumplidos e incumplidos, hay tres estados punteros en cuanto a quién hizo mejor la tarea que les encomendó el Presidente López Obrador, quien pidió llevar a la mayor cantidad de gente a votar.

Tabasco, Guerrero y Hidalgo son las entidades que reportaron -según el INE- la mayor cantidad de gente en las urnas para validar la idea de cumplir o no la ley (vaya, eso de juzgar o no a ex funcionarios que hubieren incurrido en delitos).

Hidalgo fue la tercera entidad con mayor participación, con 10.3% de su padrón. Más allá de que ello amerite una estrella en la frente al morenismo de la región, aporta una idea y pregunta: ¿qué le debe decir a la clase política -sobre todo del PRI- que su estado, que renueva gobernador el próximo año, sea de los tres más cumplidos electoralmente con Morena? Al menos, dice que de los estados que tendrán elección el próximo año, Hidalgo es el que más presencia morenista tiene.

INNOVADORES

El martes, el alcalde de Querétaro, Luis Nava, rindió su tercer informe de gobierno. Se trató de un evento que marcó una diferencia, pero no es algo de ahora. Si algo caracteriza a Nava es una fresca manera de gobernar. Lo dijeron varios de las asistentes que compartieron sus testimonios como beneficiados con los programas sociales.

Con el programa Médico en tu Calle y Con Ellas, ésta administración municipal marcó la diferencia. Ahora, Luis Nava sólo tiene un reto enfrente: él mismo, pues tras conseguir la reelección, deberá mantener el ritmo que imprimió. Cosa positiva para los queretanos de la capital de ese estado.

POR HUGO CORZO

HUGO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@HUGO_CORZO

PAL