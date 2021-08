El sur no olvida

Históricamente el norte siempre ha sido más próspero que el sur. Hay varias teorías al respecto que tratan de explicar esta situación y casi todas coinciden en el tema del clima, el acceso a los recursos y las horas del día. No obstante, muchas pasan por alto las distintas decisiones políticas y económicas que han colaborado a mantener o en algunos casos, a ensanchar estas diferencias.

No es novedad que nuestro país está dividido en varios Méxicos y que es en el sur donde tenemos la mayor concentración de pobreza y falta de oportunidades para las familias que ahí habitan. Tampoco es novedad que el presidente de la República haya tomado varias decisiones al inicio de su gobierno, encaminadas a desarrollar esta región que durante décadas quedó marginada de las grandes decisiones políticas y económicas. El Tren Maya, la Refinería en Dos Bocas, el proyecto del Itsmo de Tehuantepec con el desarrollo de los puertos en Salina Cruz, Oaxaca y en Coatzacoalcos, Veracruz, son muestra de ello.

Nadie niega tampoco el desarrollo económico y el impulso social que el Tratado del Libre Comercio con América del Norte le dio a nuestro país. Pero en las cifras podemos ver que los estados más beneficiados del intercambio comercial fueron siempre los del norte y centro de México, creando escasas oportunidades para los del sur.

Hoy, bajo el abrigo del T-MEC las cosas tienen que ser muy diferentes, pero la situación no va a cambiar de la noche a la mañana. Las empresas maquiladoras instaladas en el norte no se moverán al sur por arte de magia, ni llegará nueva inversión a menos que se tomen decisiones estructuradas para encarar este gran reto. El tratado debe ser una palanca de desarrollo sostenible, que traduzca sus cifras en bienestar social y que coadyuve a reducir la brecha entre regiones.

Hay buenos motivos para creer que esto puede ser cierto, justo hoy en que el intercambio de bienes y servicios entre nuestro país y los Estados Unidos terminó el primer semestre de este 2021 en su mejor nivel desde 1993. México se consolida como el principal socio de la mayor potencia económica global, superando a China y Canadá. Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el comercio entre ambas naciones durante el primer semestre de 2021 ascendió a 320 mil millones de dólares, 31% más que el mismo periodo de 2020.

Justo a un año de haber entrado en vigor el T-MEC nos deja ver sus bondades y se convirtió, como lo he señalado en anteriores ocasiones, en el motor de nuestra economía en plena pandemia. Con esto, el porcentaje que tenemos del comercio de los Estados Unidos es del 14.7%, Canadá tiene el 14.6 mientras que China cerró con el 13.8%. También las importaciones durante este primer semestre rompieron el record desde 1993, 34% más respecto al 2020. No obstante, estos números record, debemos seguir promoviendo la relación comercial con nuestros socios del norte a fin de fortalecer la región contra los países asiáticos, principalmente, que fueron las economías que menos sufrieron durante el proceso más duro de la pandemia.

Es momento de aprovechar estos números para cerrar las brechas que durante décadas se abrieron en nuestro país y generar prosperidad para todos a partir del comercio exterior que sigue consolidándose.

JOSÉ IGNACIO ZARAGOZA A.

AGENTE ADUANAL, EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

@IGNAQUIZ

MAAZ