Después de la consulta viene la revolución

A penas hace unos días se llevó a cabo una consulta ciudadana para enjuiciar a ex presidentes.

Tuvo un 7 por ciento de votación, bajísimo para tan relevante pregunta, altísimo para semejante ridículo. El gobierno nos comprobó que no solamente no puede aplicar la ley, sino que no tiene la voluntad para hacerlo. Un fracaso. Finalmente, la semana pasada, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, rechazó prolongar su mandato como pretendía la iniciativa de la Presidencia.

Ésta se presentó en el Congreso de la Unión y fue aprobada erróneamente en la Cámara de Diputados.

Hubo aire de indignación por la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de prolongar ese mandato.

Con ello le quitaba la facultad al resto de los ministros para elegir a su propio presidente, por lo que hubiera sido inconstitucional. Desde la A hasta la Z, fue un entrometimiento tanto del Ejecutivo como del Legislativo en el poder Judicial. Otro fracaso.

Tal iniciativa levantó sospechas sobre si el titular del Ejecutivo quiere ampliar su propio mandato. Tal vez primero hacer el experimento en la Corte sirvió para hacer un sondeo nacional. No había ninguna justificación para llevarlo a cabo, ni siquiera una exposición de motivos que nos iluminara sobre semejante atropello de la vida democrática del país.

Después de los resultados de las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos comprobar que no todo es territorio Morena. La Alianza por México logró recuperar algunos lugares importantes para el PAN y Movimiento Ciudadano se perfila como la tercera vía.

Dentro de aquellos caprichos viene uno más: la revocación de mandato. Fue una promesa de campaña del Presidente que se llevó al Senado para discutir, y en donde tuvo modificaciones que no esperaba el Ejecutivo. Algunos senadores no dejaron pasar la iniciativa a su antojo, sino que la hicieron real. Si así lo votara el 40 por ciento de la ciudadanía, podríamos obligar a un Presidente a que deje el cargo. Sin embargo, no hay artículos transitorios, no los ha querido discutir Morena porque les podría salir el tiro por la culata. Es urgente que terminen de legislar.

De acuerdo con el artículo 35 Constitucional, al menos 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal debe solicitar mediante firmas al INE, la convocatoria para la revocación de mandato. Deben corresponder por lo menos a 17 entidades federativas. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

Tal vez ya llegó el momento de los ciudadanos. ¿Debemos convocar la revocación de mandato?

Es cuánto.

POR JORGINA GAXIOLA

INTERNACIONALISTA

@JORGINA_GAXIOLA

dza