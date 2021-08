Dando y dando

Así es la relación con nuestros vecinos del Norte. Por supuesto que hay intereses, no existe la caridad. La amistad es de dientes para afuera y, lo que define la agenda, son las prioridades de un lado y otro de la frontera.

Ellos y nosotros no nos hacemos favores, ambos gobiernos realizan cálculos, negocian y acuerdan. Eso también es diplomacia, a final de cuentas. El jaloneo es natural. El reto para México está, sobre todo, en no quedar sometido a EU, en hacerse de fichas para negociar y no verse avasallado por la superpotencia.

La relación con EU se maneja con pinzas. Y aunque hay quienes se frotan las manos para que reviente, parece que estamos lejos de eso. No, no todo es miel sobre hojuelas, pero el desastre que algunos presagiaban con el gobierno de Joe Biden, por la buena relación entre el presidente López Obrador y Donald Trump, no ha ocurrido y difícilmente ocurrirá.

***

Estados Unidos ha enviado, ya con Biden, más de 4 millones de dosis de vacunas contra COVID: 2.7 millones de AstraZeneca y un millón 350 mil de Janssen, que se aplicaron en la frontera norte. En plena pandemia, las vacunas son oro puro.

El lunes pasado, AMLO pactó en una llamada con la vicepresidenta Kamala Harris, el envío de 8.5 millones más (3.5 millones de Moderna y 5 millones de AstraZeneca). Claro que los embarques no son a cambio de nada. A EU conviene que en México la vacunación avance más rápido; compartimos la frontera entre dos naciones más activa –económica y en flujo de personas- del mundo. Tampoco es un secreto que nuestro país resiente el cierre unilateral que nuestros vecinos decretaron para cruces no esenciales por la frontera y el Canciller Marcelo Ebrard lo ha reclamado. Pero las señales son de ida y vuelta. Y así hay que leerlas.

Por un lado, México recoge el liderazgo que estuvo durante años abandonado, en la región de América Latina y el Caribe, y pone sobre la mesa la extinción de la OEA. En paralelo, el presidente, frente a ministros y viceministros de todos los países de la región, en Chapultepec, llamó hace un par de semanas a no ser “colonia ni patio trasero” de EU.

"Sería un grave error ponernos con sansón a las patadas”, dijo a representantes de Latinoamérica, mientras planteaba la idea de crear “una especie de Unión Europea”. Y fue más allá: “tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”.

Días después, se anunció una demanda sin precedentes contra fabricantes y distribuidores de armas estadunidenses. ¿Quién gana con esa demanda? El gobierno de Biden y el Partido Demócrata, cuya agenda por una mayor regulación en la venta de armas es prioritaria. México acompaña.

En el camino confluyen crisis e intereses, claro. De lo migratorio a lo ambiental y económico –marcadamente en el sector energético-, pero parece que ambas partes, pese a que se envían señales y muestran sus desacuerdos –más en una dinámica de política doméstica, que de política internacional-, se encuentran en los puntos coincidentes y relegan las diferencias.

A unos y otros funciona, unos y otros ganan.

-Off the record

Las visitas de ayer, se enmarcan en la construcción de una nueva estrategia de seguridad contra el narcotráfico. Por encima de cualquier otro punto en la agenda, es la prioridad #1 del gobierno de EU. ¿El plan buscaría remplazar la Iniciativa Mérida?

