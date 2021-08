Corral se despinta de azul

El PAN le dio diputaciones y senaduría. Ahora lo traiciona y se vuelve más morenista que AMLO. No se trata de sólo uno de tantos berrinches de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, porque no impuso a su candidato a la gubernatura. Esa decisión le pone un pie en prisión. Sabe que con la llegada de Maru Campos (PAN), revisarán las cuentas y no las tiene en orden. Busca de dónde agarrarse para salir bien librado. A la cúpula panista de Marko Cortés le preocupa la deslealtad de quien ven con la camiseta de Morena para una senaduría en 2024. ¿A cambio de qué?

EDOMEX: Legisladores de Morena, encabezados por Maurilio Hernández, buscan terminar su legislatura con la despenalización del aborto en la sesión extraordinaria de mañana. El Frente Nacional por la Familia, una organización antiaborto, pide al gobernador Alfredo Del Mazo vetar la ley. Mientras, organizaciones feministas exigen a los diputados respetar el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. Éstas fueron gaseadas por empleados del Congreso. Diálogo guinda.

MICHOACÁN: Magistrados del Tribunal Electoral, al ratificar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador, exhibieron deficiencias del equipo jurídico de PRI-PAN-PRD. Pidieron la nulidad de 20 por ciento de las casillas para anular las elecciones estatales, pero el Tribunal sólo halló deficiencias en 61 casillas, lo que representa menos de 1 por ciento. Mucho ruido y pura arena.

CANCÚN: El tabasqueño Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino en Benito Juárez, de la mano otro exedil, Remberto Estrada, hicieron un negociazo multimillonario de saliva con la basura a través de su empresa Intelligencia México. No cumplió. Cobró 67.5 millones de pesos por análisis de campañas en de comunicación social, que no validó. También se le vinculó con el caso de las cajas de seguridad incautadas. El fiscal Óscar Montes de Oca tiene varios expedientes penales que podrían llevarlo a la sombra en cualquier momento.

BC: Regidores de varias fuerzas políticas cuestionaron con severidad a la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, previo a su informe de labores. Su principal debilidad de la todavía edil es acorralar a los regidores, quienes le bloquearon todas sus propuestas. Mientras los políticos se pelean, los mexicalenses sufren las consecuencias.

CULIACÁN: Ni los oye, ni los ve. Así se comporta el alcalde morenista de la capital sinaloense, Luis Estrada Ferreiro, con el personal de confianza de la Secretaría de Seguridad municipal, que no han recibido su salario en tres quincenas. Todo hace indicar que el nuevo titular de la policía, Mauricio García Rodríguez, los quiere cansar para ocupar sus plazas. ¿Y sus derechos? Morena, mejor se hace de la vista gorda.

GUERRERO: De relumbrón. El Congreso local, que preside Alfredo Sánchez Esquivel, aprobó castigar cárcel de tres años, a quien abandone a una mujer que sabe ha embarazado. Dejan a criterio del juzgador evaluar pruebas. El legislador debía ser claro y preciso en las leyes para evitar la discrecionalidad de jueces y evitar corrupción o injusticias.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

