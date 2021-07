Una ley es una norma jurídica de carácter obligatorio dictada por una autoridad competente, la cual tiene por objeto permitir o prohibir alguna acción del individuo-gobernado, para regular adecuadamente la conducta humana y tener pautas de convivencia sanas.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, Juan Carlos Ulloa, apuntó que en los próximos días se presentará una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para que se discuta una nueva Ley de Publicidad Exterior.

Primero habrá que ver si los diputados asisten a comisiones y, después, al pleno, porque hoy en día la Cámara de Diputados local parece una casa abandonada. En segundo lugar, antes de aprobar una nueva ley habría que preguntarse si se va a aplicar o va a ser letra muerta, como las anteriores.

Ejemplo de esto último lo tenemos con los muros en edificios y con los espectaculares en azoteas. Los primeros están regulados en forma ambigua, los segundos están prohibidos por la ley vigente, y sin embargo, ahí siguen contaminando visualmente a nuestra capital, además de que no cuentan con las licencias correspondientes puesto que las autoridades capitalinas de forma correcta no las han emitido.

Así que antes de mandar una nueva ley y de que esta sea eventualmente aprobada, habría que tener todas las herramientas administrativas y financieras para que esta se aplique inmediatamente cuando entre en vigor.

La prohibición de exhibir publicidad a través de lonas en los edificios, si no reúnen ciertas características, que hoy en día nadie cumple, y los espectaculares en las azoteas de inmuebles que después colapsan en caso de sismos por el sobrepeso, tiene una razón de ser.

Antes que nada son estructuras peligrosas, y después representan para la ciudad una flagrante contaminación visual. Como miembro activo de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas hemos denunciado a las empresas ante la autoridad, pero esta ha sido durante años complaciente y hasta cierto punto cómplice al no aplicar la ley bajo el argumento de falta de recursos para el retiro de estructuras.

Fórmulas para meter en orden a estas empresas hay muchas.

Algunas de ellas tienen el negocio de la publicidad no sólo en espectaculares o lonas, también en mobiliario urbano, por ejemplo. Se debería establecer que quien no cumpla con la ley se le retire el permiso otorgado para otras estructuras no prohibidas por la ley.

La jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado un compromiso con el medio ambiente desde un enfoque de sustentabilidad e inclusión democrática durante toda su vida pública, al mandar esta ley al Congreso, seguro lo hará para que se aplique y cumpla a cabalidad.

Así que sería bueno que su secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda se cerciore de que se cuentan con los medios para hacerla cumplir. No debe convertirse en un nuevo dolor de cabeza para la jefa de Gobierno.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@116GMAIL

MAAZ