A mi Fer, hoy que se gradúa

Amadísima Fer, cuando naciste algo mágico sucedió en mi corazón. Quedó absolutamente cautivado por esa cosita hermosa que estaba en mis brazos por quien me derretía, o sea, tú. Al mirarte empezó a crecer un amor que en segundos ya no cabía en mi pecho. Me dieron ganas de cuidarte y protegerte para que nunca nada malo te sucediera. Ese amor y esos deseos se convirtieron en unos hilos dorados invisibles que formaron un lazo que ató mi corazón al tuyo para siempre.

En el momento en el que te vi dar tus primeros pasos apareció otro hilo tejido con un orgullo inmenso. Y así, mágicamente, cada que yo sentía algo más por ti, aparecía un nuevo hilo en el lazo que representaba cuánto te amo y lo valiosa que eres para mí. Por un tiempo no sabíamos cuál era la función de ese lazo, pues no lo necesitamos, ya que estaba siempre cerca de ti. Si jugabas por algún lugar y llegabas a un paso complicado, corría y te decía “ten, toma mi mano, es un paso peligroso, pero con mi ayuda lograrás atravesarlo”. El día que entraste al kínder me sentía feliz y orgullosa, pero también angustiada y nerviosa.

Al llegar a tu escuela, tus misses tomaron un pedacito de ese lazo y lo guardaron con mucho cariño. Así, cuando querías ir al baño y no sabías dónde estaba y te daba nervios preguntar; el día que te caíste y te raspaste la rodilla; la vez que te peleaste con tus amigos y pasaste solita todo el recreo, tus misses te envolvían con el pedacito de lazo que tenían y te consolaban. Cuando había pasado algo grave y el pedacito de lazo no alcanzaba, me llamaban.

De pronto, me di cuenta de que algo mágico estaba pasando, desde que entraste a la escuela: el lazo empezó a ser más largo y fuerte porque aparecieron hilos nuevos. Al salir de clases me contabas que habías hecho un nuevo amigo y había aparecido un nuevo hilo con gran brillo.

Cuando ayudaste a un amigo que no entendía la tarea, y abrazaste a otro que estaba triste. Tus esfuerzos, tus logros, tu generosidad, tu solidaridad… todas tus experiencias fueron fortaleciendo el lazo. Entendí que ese lazo no me pertenece. Se va tejiendo con el amor que tú despiertas en los demás con tus sentimientos y tus acciones. Hoy por eso es tan duro despedirnos de tu querido Instituto Alexander Bain. No sólo por el cariño de todos los que trabajan aquí, las nanitas y los chavos de intendencia, los maestros, directores y de miss Ofelia. No sólo por los grandes amigos que has hecho, todas las experiencias maravillosas que has vivido, por todo lo que has pasado para llegar hoy aquí. Ni por que hoy termina una etapa de tu vida, que cierra un ciclo importante e inicia otro: irás a secundaria. Hoy despedirnos es tan difícil por que en secundaria, querida hija, no podré acompañarte el primer día de clases y encargarle a tu miss que lleve con ella un pedacito de nuestro lazo. Hoy Fer, es tan especial porque a partir de aquí, te entrego a ti ese pedacito de nuestro lazo.

Algo de nuestro lazo siempre se queda conmigo.

POR LAURA ELENA GERDINGH

PSICOTERAPEUTA/ SPEAKER

@LGERDING

