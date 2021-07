“La vuelta al mundo en 90 años” del doctor Modesto Seara Vázquez

“Un canto a Galicia”

De su interesante y ameno libro “La Vuelta al Mundo en 80 Años”, retomamos algunos pasajes de la fructífera vida del Doctor Modesto Seara Vázquez. El sugestivo título de 80 años, podríamos decir que es real, porque esa ha sido precisamente su larga trayectoria: viajar por el mundo visitando, una y otra vez, más de 50 países. Y no es porque sea un “viajero frecuente” por placer, sino, porque su constante actividad académica, así se lo ha reclamado atendiendo invitaciones, dictando conferencias y recibiendo distinciones: “todo un internacionalista de clase mundial”. Pero, como hombre hiperactivo, desde muy joven, no solo recorrió varios países hasta la edad de 80 años, sino que le sigue “dando la vuelta al mundo a sus casi 90 años”.

Retomar y recorrer estos pasajes de una vida ejemplar y fructífera, dedicada principalmente a la academia, no es por el simple hecho de repasarla, sino de tomarla como referente para que todo aquél que tenga la oportunidad de contribuir al mejoramiento de la sociedad, en base a la educación superior, lo tome como ejemplo. Desde luego que todo es en base a la disciplina, la constancia y a la férrea voluntad de tratar de alcanzar el objetivo propuesto.

…La década de los años treinta se inicia entre nubes de tormenta. Los gloriosos o locos años veinte se habían cerrado con la gran depresión que se desató el 29 de octubre de 1929, el famoso o infame “martes negro” y que en los años subsiguientes se iba a extender por todo el mundo. El principio. -En ese mundo complejo aparecí yo en el escenario. Fue en Allariz, en la provincia de Orense, en la Galicia profunda, un día viernes, 11 de septiembre de 1931. 70 años antes de otro 11 de septiembre trágico bien conocido en el mundo, y 42 años antes de otro 11 de septiembre tanto o más trágico, pero menos difundido. Los ataques terroristas contra Nueva York y Washington y el terror militar desatado contra Salvador Allende y las libertades del pueblo chileno, me vienen a la mente cada vez que desde esas fechas recuerdo mi cumpleaños.

Inicié mi singladura(viaje) de vida muy temprano en la mañana y me quedó esa costumbre de empezar la jornada antes de las primeras luces del alba; más bien con las últimas horas de la noche, pero siempre sabiendo que la luz no tarda en llegar. Por eso me gustan las mañanas, que son promesa de futuro y de luz; son siempre esperanza. Éramos cuatro hermanos. Después de mí, mi hermana Pilar (ya fallecida) y mis hermanos Aser y Santos. Mis padres, Aser y Herculina. Mi padre un hombre inquieto, bastante desorganizado y de un temperamento muy fuerte, era comerciante de calzado y productos para el calzado. Mi madre, a pesar de su nombre de Herculina, era de apariencia física frágil, pero con un carácter muy firme.

Reconocimientos 2016. – 1-UMAR- La maestra María José Fernández Aldecua ganó el Premio “Eduardo Ibarra Colado” por mejor ponencia en el 6th Latinoamerican and European Meeting on Organization Studies (LAEMOS)- Viña del Mar, Chile. 2—UNISTMO- El alumno Erik Álvarez López de la Licenciatura en Informática, obtuvo una beca de la S.R.E. Proyecta 100.000, para realizar una estancia en Estados Unidos del 29 de octubre al 16 de diciembre de 2016. 3- UNPA- Primer lugar en el Newton Fund Video Competition, organizado por la Royal Academy of Engineering de Londres, Inglaterra con el proyecto Sistema de Construcción Ecoeficiente para Viviendas de Interés Social.

Agregado: -De la Jefatura de Relaciones Públicas de la UMAR Campus Huatulco envían a EL HERALDO lo siguiente: Exámenes de ingreso al SUNEO. No se cumplieron los pronósticos pesimistas: Cerca de 5 mil alumnos se presentaron a los exámenes de admisión. En las 10 universidades del SUNEO, el 5 de julio concluyeron los exámenes de admisión a los cursos propedéuticos para las 84 carreras y 31 posgrados que se imparten. Se temía que la pandemia provocara un derrumbe del número de estudiantes con todas las consecuencias negativas. Sin embargo, no se cumplieron esas expectativas y cerca de 5 mil jóvenes se presentaron a las pruebas con estrictas medidas de seguridad. Continuará…

Diego Alcalá Ponce, colaborador de El Heraldo de México, y su esposa en casa del doctor Modesto Seara en Huatulco, Oaxaca.

POR DIEGO ALCALÁ PONCE

DIEGOALCALAPONCE@HOTMAIL.COM

dza