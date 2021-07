La UNESCO frente a los daños de la pandemia

Estamos en los umbrales de una etapa dedicada a la reconstrucción. Corresponderá a la UNESCO contribuir y alentar la indispensable reparación del grave daño que la pandemia sigue infligiendo a los sistemas educativos y culturales.

El cierre de escuelas ha dejado, en principio, cerca de 1.6 mil millones de estudiantes fuera de las aulas, creando la más amplia disrupción en materia educativa de la historia. Los países más pobres han sido los más afectados: 463 millones de alumnos con carencia de Internet no tuvieron acceso a clases a distancia, y 63 millones de maestros se afectaron laboralmente. Las cifras son impresionantes, pero no reflejan las oportunidades que han perdido millones de niñas, niños y jóvenes.

La UNESCO se ha convertido durante este periodo crítico en el foro de análisis conjunto mediante el cual los ministerios de Educación de todo el mundo han compartido sus experiencias y decisiones para atender los problemas inmediatos y, con ello, planear hacia el futuro, privilegiando la equidad de género.

Como un primer paso, la Organización ha insistido en que no se reduzcan los presupuestos nacionales de educación, severamente presionados por las urgencias del momento, y ha organizado los esfuerzos de diversas instituciones donantes del sector privado y de otros organismos internacionales para atender las necesidades de conectividad en las regiones más remotas del planeta.

En el ámbito de la cultura, la pandemia no solamente ha afectado la infraestructura material, sino especialmente a los seres humanos. Se perdieron millones de empleos y la vida de los artistas y los profesionales de la cultura, especialmente en las artes escénicas, ha sido seriamente perjudicada.

La UNESCO auspicia y coordina el intercambio de experiencias entre los ministerios de Cultura y las instituciones artísticas para orientar acciones y fijar prioridades. Destaca especialmente el programa ResiliArt, un movimiento global en el que participan artistas y profesionales de la cultura, con el fin de intercambiar experiencias y acciones para responder a la crisis y generar conciencia en la opinión pública sobre las repercusiones de la pandemia en las condiciones de vida de los artistas y trabajadores del sector.

México ha participado activamente en toda esta etapa proponiéndose como sede de MONDIACULT – 2022. Este foro reunirá a todas las autoridades culturales de la comunidad internacional y ofrecerá una oportunidad única para evaluar los avances de la reconstrucción de los ecosistemas culturales, y definir las políticas y acciones para el inmediato futuro.

Resumo los esfuerzos anteriores, porque lamentablemente las opiniones públicas no tienen siempre conocimiento de ellos. Los trabajos de la UNESCO no se reflejan en los titulares de la gran prensa, en las horas de mayor audiencia de los medios ni en las redes sociales. La Organización no trabaja en esta pasarela de la fama efímera y solamente acciones espectaculares de recuperación de monumentos del Patrimonio Mundial alcanzan los reflectores. Sin menoscabo de este extraordinario trabajo de recuperación, los desafíos de ahora en la educación y en la cultura nos afectan a todos por igual.

Hoy debemos tener presente que momentos difíciles de nuestra historia sirvieron como un punto de inflexión. Al final de la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional creó las bases de Naciones Unidas. Fueron años de penuria económica, pero también de una notable energía desplegada al servicio de la recuperación. Nuestro país participó destacadamente en esa etapa sumándose al esfuerzo común. Los estragos de la pandemia representan un enorme desafío, pero también una oportunidad para la cooperación internacional.

POR JUAN JOSÉ BREMER

REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

