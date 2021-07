El adiós a Viuda Negra y las locuras de Loki

Después de haber retrasado su estreno unos 8 meses, por fin estrena en cines y en streaming la Viuda Negra, que es sin duda una de las películas más esperadas del año, como también lo era la serie Loki, cuya primera temporada llegará a su fin la próxima semana.

Scarlett Johansson le dice adiós a su viuda

Fueron 10 años los que Scarlett le dedicó al personaje de Natasha Romanoff, el cual conocimos en Ironman 2, cuando apareció sexy y seductora como ella sola mientras Tony Stark entrenaba en un ring de box. Esa escena, comparada con lo que vemos en la cinta Viuda Negra, fue precisamente la que me llevó a hacer un recorrido por la trayectoria del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel y comprender su evolución.

Porque hay que decirlo, a pesar de que siempre se mantuvo como uno de los personajes más secundarios de los Avengers, el personaje creció y su historia siempre me pareció la más interesante de todas. Es por eso que después de lo que aconteció en Avengers: Endgame y que los fans seguimos sin superar, necesitábamos una última vez de la Viuda Negra, para entender sus motivaciones. Y ahí es en donde se encuentra la fortaleza de la cinta, que después de tantos años, Scarlett Johansson, desde la silla de productora, haya logrado cambiar el foco del personaje a uno más humano y vulnerable, más allá de ver a una mujer estúpidamente sexy, con traje de cuero entallado y capaz de matar mientras seduce.

Tuve la oportunidad de platicar con Scarlett, y la actriz destacó la temporalidad como una de las principales causas que la llevaron a hacer una cinta distinta: “Han pasado 10 años y yo creo que el género estaba en pañales entonces, se siente como si nos hubiéramos congelado en el tiempo durante mucho tiempo. Es algo que se había pensado. Hubiera sido una omisión si nosotros no hubiéramos hecho una película que reaccionara a los que estaba sucediendo en estos días”.

Y es que como se los dije a ambas actrices en entrevista (Johansson y Florence Pugh), la cinta es un himno al feminismo. Una película que tenía que estrenarse en estos tiempos en donde las mujeres ya no nos quedamos calladas. Una historia que al retratar el origen del personaje ruso, expone un tema tan duro como la trata de blancas y el poder masculino sobre el femenino a su máxima potencia.

Pero claro, al ser una cinta de superhéroes, los buenos triunfan sobre los malos, dándoles con esto una muy buena lección y mensaje profundamente poderoso a los del género masculino. Independientemente de toda esta parte y el mensaje tan claro que envía, para mi gusto, al filme le falta un poco más de oscuridad, esa que vimos en unas muy escuetas viñetas en Avengers: Era de Ultrón, cuando el personaje de Natasha, después de ser encantada por La Bruja Escarlata, viaja al pasado y recuerda las atrocidades que vivió en su formación como asesina a sueldo. Eso me hizo falta en esta cinta, en la que se suponía conoceremos un poco más a fondo el origen del personaje y si bien, obviamente si se tocan esos temas, lo hace de manera un tanto superficial y se enfoca mucho más en la relación entre las hermanas.

Tratando de no ser muy mal pensada, parecería que al ser propiedad de Disney, la empresa no se quiso meter en Honduras en un tema tan escabroso como ese y por eso es que solo lo tocaron muy someramente. Por otro lado, es clarísimo que a Marvel ya no le interesaba contarnos tanto de un personaje que ya no va a tener juego en las siguientes fases del UCM, porque muere en Endgame, sino más bien, lo que les importa es presentarnos a Yelena, como la nueva superheroína de esta nueva etapa.

Es precisamente la actriz británica Florence Pugh quien interpreta a Yelena Belova y quien espera que su película se convierta en ese himno para las mujeres: “Ciertamente yo nunca me hubiera imaginado que una película como esta pudiera estrenarse en el Universo Cinematográfico de Marvel y que incluyera todo esto, y como bien dices, después de algunos años, la industria realmente se ha abierto y se ha vuelto más transparente en muchos aspectos, y como bien dices, se siente como el mejor momento para estrenarla.”

En general, Viuda Negra es una gran película, que si bien me hizo sacar una que otra lagrimita, también me hizo reír y me mantuvo alerta con las estupendas escenas de acción entre tanto mujer fregona. Vale la pena verla en la pantalla grande o bien en su estreno vía Disney+ Premier Access.

Loki ¿La mejor serie de Marvel?

Vaya arrasadón loco el que está dando Disney+ con tanta producción que está estrenando en la plataforma, que en noviembre próximo apenas cumplirá un año de haberse lanzado en nuestro país. Por lo menos a mí, ya me ganaron, porque he de confesar (sí, una vez más aquí voy con mis confesiones) que cuando recién se estrenó no encontraba la motivación para invertir en una mensualidad que me diera acceso a la plataforma, pero el simple hecho de que estén produciendo material audiovisual exclusivo de Marvel me hizo entender que la necesitaba en mi vida.

Así el caso de Loki, la tercera serie del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrenó en tan poco tiempo y que hoy es considerada por los fans de hueso colorado, como la mejor del género. Yo honestamente me sigo quedando con WandaVision, después colocaría a Loki y muy al final Falcon y el Soldado del Invierno.

Y es que atrás quedaron los tiempos en los que la televisión y el cine estaban enemistados a muerte. Si un actor hacía televisión, era mal visto por el gremio cinematográfico y si comparabas la calidad entre una producción y otra, era abismal. Hoy afortunadamente ya no existen esas diferencias, pues la calidad con la que se produce una serie (que se puede ver en la pantalla más pro del mercado o en un celular) es bestial. Ya no existen las diferencias entre ellas. Así por lo menos lo ha tratado de hacer Marvel con sus filmes y series. De hecho cada una de las tres producciones que se han estrenado se sienten como una continuación de las películas y no como razas distintas. Bueno, a decir verdad Loki si se siente como de otro código postal en comparación con los otros proyectos.

Y esta particularidad es la que para mi le juega a favor y en contra a la serie protagonizada estupendamente por Tom Hiddleston. Para no clavarme tanto en la trama de la serie, porque asumo que si me estás leyendo es porque ya te echaste los 5 capítulos de Loki y no necesitas explicaciones, quiero recomendarles que se echen todos y cada uno de los episodios de Leyendas, serie que te explica con peras y manzanas (y una estupenda edición), la historia de cada uno de los personajes del UCM, de dónde vienen y hacia dónde van.

Gracias a este proyecto es que entendí a la perfección las líneas temporales de las tres series de Disney+, particularmente las que juegan con el tiempo como Loki. Esa es una de las principales razones por las que a mi no me enloqueció la serie, pues siento que es compleja de a gratis y si estas un poquitín cansado, seguro ya no le agarraste la onda. Para lograr concentrarme en la serie tuve que ver los primeros capítulos en la pantalla de la computadora, durante el día y estando muy descansada. Ya así me clavé con ella y debo decir que sí me gustó, a pesar de que a la fecha no sé bien de qué trata. En resumidas cuentas Loki cuenta con una calidad cinematográfica de primera, es muy original, la actuación de Hiddlestone es de otro mundo y nos cuenta un poco más de este grandioso personaje al que habíamos visto morir en Avengers: Endgame.

El episodio final de Loki, se subirá el próximo miércoles 14 de julio y entonces platicaremos del esperado desenlace. Hasta la próxima Permanencia Voluntaria.

Leyenda

GDM