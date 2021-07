Los tapados destapados: El dream team del Presidente

Disculparán que apele a ese referente basquetbolero con demasiada frecuencia, pero es que lo del dream team no caduca. ¿Se acuerdan? Estaba Jordan, estaba Magic, estaba Larry Bird, sí, y luego volteabas a la banca y te topabas con Barkley, con Ewing, con Pippen…

Lo digo porque hace un par de días el Presidente dio a conocer una lista de plausibles candidatos a la presidencia, y la recitó como quien dice: “Mátenme esta alineación, canijos”. Y sí está difícil. Digamos que el Jordan de la candidatiza obradorista es Ebrard, un político ciertamente eficaz, experimentado, con capacidad de negociación, que no entra en pánico cuando tiene que salir del país, que maneja otros idiomas (se rumora que es el único que lo tiene permitido en el gabinete) y que lo mismo trae vacunas que gestiona pipas… Muy bien: pues el Jordan, la figura estelar, carga nada menos que con el temita de la Línea 12, temita que mucho tuvo que ver, por ejemplo, con el reciente fracaso chilango de la 4T.

¿Está rudo? Pues sí, pero es que… Bueno, juzguen ustedes. Está Claudia Sheinbaum, sin duda. Repito: su administración ha sido muy eficaz en varios rubros: la seguridad pública, me parece, y sin duda en la vacunación. Pero es que carga también con varios temitas, muchos heredados del gobierno federal, caso del semáforo epidemiológico que nomás no cambiaba a rojo, y otros que son entre heredados y autoinfligidos. Por ejemplo, de nuevo: la Línea 12. Cómo olvidar que Florencia Serranía, la titular del Metro, estuvo a punto de convertirse en la López-Gatell del gobierno chilango: parecía que no la iban a correr ni aunque apareciera en un video atropellando perritos por diversión.

¿Juan Ramón de la Fuente? Bueno, tiene logros académicos y experiencia en la UNAM, que no es poco. Pero aceptemos que no es exactamente de un gancho popular extraordinario. ¿Tatiana Clouthier? O sea, ¿sí le ven así como una gran altura de estadista? ¿Esteban Moctezuma, que, en uno de los momentos de más interacción diplomática de Estados Unidos con el mundo, está a punto de consagrarse como el primer embajador mudo? Lo de Rocío Nahle, supongo, fue para cubrir la cuota de género, y eso porque a Irma Eréndira pues cómo quitársela por más tiempo a la UNAM, ¿no? Sin mencionar que el primer dame sería John Ackerman.

Claro que esta nómina de tapados destapados podría ampliarse en el futuro. Ustedes dirán. ¿Octavio Romero, Lord Fogonazos? ¿Cuauhtémoc, Cuitláhuac? ¿El licenciado Bartlett, en plan El otoño del patriarca, pero con más propiedades que el dictador de García Márquez? ¿Noroña? ¿Macedonio? ¿Napito? ¿Delfina?

Hay un error en esta columna. El Presidente es beisbolero. Podría recomendarle que comprara a su abridor estrella en otro equipo, pero eso es justo lo que ha tratado de hacer durante años, ¿verdad?