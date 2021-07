Las empresas de lujo se han apoderado de todo: de los editores de revistas -que ahora son sus creadores de contenido y errepés, de nuestros deseos más íntimos, y en lo que a mí ocupa: del arte contemporáneo.

Y para comprobarlo, nada más claro que lo que sucede en París y urge comprobarlo, pero ya.

La Fondation Louis Vuitton exhibe a partir del 22 de septiembre La Collection Morozov. Icônes de l’art moderne. Y, por lo pronto, en Venecia, en l’Éspace Louis Vuitton se puede apreciar la muestra Charlotte Perriand: Une pionniére de l’architecture des loisirs.

Hacen también lo propio en la Fondation Cartier con Damien Hirst y Cherry Blossoms a partir del 6 de julio y hasta el 2 de enero de 2022. La innegable estrella de la temporada (three is a trend) es la Bourse de Commerce con la colección Pinault en un bello edificio remodelado por Tadao Ando.

¡Qué ganas de ir a all of the above so pretexto de Maison et Objet en septiembre, así como a la Bienal de Paris, FIAC en octubre, Paris Photo en noviembre y, que todo se sienta, ¡tellement igual!

Más ejemplos de arte y lujo se encuentran en la boutique Saint Laurent con la colaboración con el grupo italiano de diseño y arquitectura Memphis Milano. Saint Laurent exhibe una selección de piezas Memphis las cuales incluyen mobiliario, artículos de casa, cerámica, accesorios textiles y libros en sus tiendas en la Rive Droite de Los Ángeles y Paris. Tan ochentero y tan au courant.

Qué antojo de apreciar más moda en el Musée des Arts Décoratifs el cual a partir del 30 de septiembre y hasta el 21 de abril presenta: Thierry Mugler Couturissime que viaja del museo de Montreal, con sendas escalas técnicas Rotterdam y Munich.

Y porque nunca es suficiente, una visita obligada a ambas sucursales de Gagosian Paris con más #DamienHirst y su expo: Cathedrals Built on Sand, la más grande muestra de los famosos "Pill Cabinets" y en su espacio de Le Bourget: Anselm Keifer: Field of the Cloth of Gold.

Todavía hay tiempo suficiente para ir al Musee Picasso Paris donde a partir del 26 de septiembre se presentará Cesar & Cesar & Cesar lo mismo que en la galería Almine Rech de la Rue de Turenne.

Forget about el hecho innegable de que la hotelería parisina se encuentra secuestrada por la industria transnacional como es el caso del Four Seasons en el George V, el Plaza Athenneé con Dorchester y el Hôtel de Crillon por Rosewood y reserva asap en el Hôtel San Régis Paris de sus propietarias Zeina y Sarah Georges.

Desde la rue Jean Goujon se pueden descubrir los secretos mejor guardados de París como la iglesia apostólica armenia y la Chapelle Notre-Dame de Consolation y perpendicular a la rue Francois I°. Aquí es posible sentirse como protagonista de la mini serie Halston en la meca de la moda francesa. O hospedarse en el nuevo edificio del feudo de Jean-Louis Costes: rue Castiglione nueva adición para su icónico Hotel Costes. Diseñado por Christian Liaigre es un respiro al maximalismo excesivo del ala de rue Saint-Honoré diseñado en antaño por Jacques Garcia.

Ya me vi, además, en la recién remodelada La Samaritaine, y agendando visitas para los edificios en la Cité Universitaire Internationale (Pabellón Suizo y de Brasil), y en las afueras de París (Villa Savoye) de mi héroe Charles-Édouard Jeanneret-Gris (dit Le Corbusier).

-L’art est le plus beau des mensonges- Claude Debussy.

POR RAFAEL MICHA

@RAFAELMICHA

PAL