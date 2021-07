Thanks por las remesas

Las remesas siguen rompiendo récord. El presidente López Obrador celebra que solo en mayo llegaron 4 mil 514 millones de dólares, que significan un 31 por ciento de crecimiento respecto al mes anterior. “Si continúa esta tendencia este año podemos recibir cerca de 50 mil millones de dólares de remesas. Ya lo que envían nuestros paisanos a sus familiares es la principal fuente de ingresos que tiene México”, observa el mandatario.

Y así es: esos ingresos ya son mayores que la inversión extranjera directa que se contrajo 11.7 por ciento en 2020 y la exportación de petróleo que también cayó 35 por ciento.

Toda historia tiene un porqué. Cuando nos cayó la pandemia acompañada por la gran crisis económica de la que aun estamos luchando por salir, México no activó plan alguno para apoyar al sector productivo. Dejó morir solas a más de un millón de mpymes y permitió la pérdida de miles de empleos. Con el cierre de la frontera muchos migrantes no pudieron regresar, viendo la urgencia de atender a sus familias en Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Puebla que estaban enfermando y no había vacuna, o muriendo de hambre.

Los paisanos, varios de ellos ya con sus tarjetas de residentes, aprovecharon el área de oportunidad en Estados Unidos donde el gobierno liberó 2.2 billones de dólares ara dar toda clase de apoyos a las familias y empresas para salir adelante. La visión de esa política pública benefició indirectamente a miles de personas de este lado de la frontera.

Gran parte de esos migrantes que hoy envían remesas desde el vecino del norte, son el millón 209 mil jóvenes mexicanos que expulsó la gran crisis de 1995 cuando Ernesto Zedillo y Jaime Serra quitaron los alfileres con que Pedro Aspe

había sujetado la economía, llevando a millones de familias a la ruina más lacerante y creando el Fobaproa que seguimos pagando. Capítulo de la historia que se aborda ampliamente en el documental El Error: Ficción, Miedo, Debacle, producido por TV Azteca Documentales.

Ellos iniciaron su odisea en los noventa enviando dinero a sus familias mediante el correo postal que muchas veces terminaba interceptado y robado en el camino. Con el paso del tiempo y el aprendizaje, pasaron a las órdenes de pago y a las

transferencias electrónicas.

Ahora son muy cercanos a la experiencia internacional de comprar un café con un código QR desde su móvil, pagar mediante una app o utilizando sus datos biométricos. ¿Por qué no permitirles abrir toda esa inclusión financiera a sus envíos a México? Muchos bancos en el mundo ya incluyen hasta a las criptomonedas como parte de sus servicios financieros. Así como hay dólares y pesos, también hay Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y muchas otras posibilidades.

Cuando se aprende de la experiencia, las siguientes crisis se afrontan mucho más eficazmente. Dos terceras partes de los puestos de trabajo perdidos allá se han recuperado y nuestros paisanos han ido tomándolos. Hicieron a un lado sus ayudas por desempleo y tomaron impulso para doblar y redoblar sus esfuerzos.

Durante el fatídico 2020, México recibió por esa vía la cantidad histórica de 43 mil millones de dólares. Con un tipo de cambio de 24 pesos en el momento más álgido de la emergencia, sus familias también supieron aprovechar la oportunidad. Invirtieron el 15 por ciento de ese dinero en emprender pequeños negocios y en la construcción de casas con lo que generan empleo, de acuerdo con el Banco de México.

Ni las remesas ni la creación de puestos de trabajo son logros de ningún gobierno sino de la sociedad. La función del Estado es crear las condiciones para que todo ese esfuerzo rinda los frutos que se esperan. A más inclusión financiera y libertad, más desarrollo y bienestar.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

@ADRIDELGADORUIZ

