Covid-19: Crisis sin respuestas

¿En qué medida la política influyó en la respuesta del Estado mexicano a la pandemia de COVID-19 y en qué grado determina aún su respuesta?

Es una pregunta que no gustará a muchos, pero que es válida, desde puntos de vista políticos, administrativos y científicos, de formulación y prevención hasta respuestas y tratamiento.

Y más importante cuando comienzan a publicarse reportes académicos que examinan la situación, como se hace en ese nivel, a partir de consideraciones ideales en comparación.

Así, un reciente análisis del laboratorio de COVID-19 de la Universidad de Miami encontró faltas en la respuesta mexicana, sobre todo debido a formulaciones políticas.

La principal idea es que el país enfrentó inicialmente a la pandemia de manera descoordinada y con un sistema de salud debilitado, de acuerdo con Felicia Marie Knaul, coautora del reporte, directora del Instituto de Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami y economista en salud.

"El gobierno cerró el Seguro Popular (programa que brindaba atención médica universal a poblaciones vulnerables) y el programa clave contra la pobreza PROSPERA", agregó. "Entonces, el país y su sistema de salud estuvieron increíblemente expuestos a la pandemia".

No es nuevo, y ciertamente puede aceptarse el aserto del subsecretario Hugo López-Gatell, de que el gobierno encontró un sistema de salud deficiente, en necesidad de recambio o de reforma a profundidad. Pero las interrogantes merecen respuestas. ¿En qué medida la pandemia sorprendió al gobierno cuando estaba en el proceso de terminar la demolición de lo viejo y comenzar la instalación de lo nuevo?

Para bien o para mal, esa pregunta tiene efectos políticos, tanto en el sentido normal como en el de una lección aprendida: ¿qué pasa mientras se procede a la demolición del sistema anterior, por deficiente que haya sido, y la instauración de los nuevos y mejorados mecanismos?

De acuerdo con el reporte Not far enough: Public health policies to combat COVID-19 in Mexico’s states (No suficientemente lejos: políticas de salud pública para combatir COVID-19 en estados mexicanos) la inacción federal en los primeros meses de la pandemia llevó a que el país la enfrentara de 33 formas diferentes.

"La falta de uniformidad de políticas para el distanciamiento físico y la contención de COVID-19 en el país muestra que los gobiernos estatales fueron las principales fuentes de políticas en el área", reportó el estudio, concluido en octubre de 2020 y publicado en junio por la revista Plos One.

La respuesta gubernamental ha sido típicamente defensiva, al grado que el propio López-Gatell denunció algunos cuestionamientos como "golpistas" y fue denigrado por críticos y coreado por panegiristas del régimen.

Pero sería importante que respondiera con análisis propios y propuestas de política, administración e institucionalidad de salud: la crisis costó demasiado como para ignorar la lección...

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

