Construcción estancada en la CDMX

El sector de la construcción de la Ciudad de México aún no experimenta una recuperación vigorosa que permita resarcir el daño causado por la crisis económica de 2020. Eso es lo que se puede inferir de las últimas declaraciones de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y de los más recientes datos disponibles del Inegi en la materia. Esta situación requeriría un golpe de timón de parte del gobierno capitalino. Pero, el gobierno ha sido muy lento.

Los más recientes datos de la construcción en la capital refieren que este sector caía a un ritmo de 10.30 por ciento en enero de este año, en su comparación anual; mientras que en febrero la caída era de 7.36 por ciento. Esos dos meses son los más recientes reportados. A finales de esta semana estarán disponibles los datos para marzo.

Si bien es cierto que tanto enero como febrero de 2020 representaron meses previos a los confinamientos, también lo es que el sector de la construcción en la Ciudad fue declarado como “esencial”, con lo que bien temprano en la pandemia pudo retomar operaciones. Esto debería arrojar meses de comparación favorables en 2021 respecto de 2020, pero lastimosamente este no es el caso aún. En otras palabras: la ciudad arranco este año estancada con una de sus actividades económicas esenciales.

Si a lo anterior añadimos que la propia jefa de Gobierno continúa empecinada en imprimir un carácter “social” e “incluyente” a las edificaciones, y que su prioridad sigue estando en ciertos polígonos específicos (Zona Rosa, Atlampa, Hidalgo-México Tacuba, Xochimanca, Insurgentes Norte, etc.), lo que queda es un océano de incertidumbre y gran lentitud para que se reactive esta importante actividad. Sheinbaum señaló a finales de junio que será la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que encabeza Carlos Ulloa Pérez, quien resuelva el tema. Recientemente Ulloa se ha enfrentado a vecinos de la Colonia Anzures que deseaban re-zonificar los usos de suelo para abrir la posibilidad a vivienda y servicios.

Cierto, la ciudad no está paralizada. Ahora mismo hay más de 110 proyectos de construcción autorizados o activamente iniciados. Pero, el gobierno parece no encontrar todavía el modelo adecuado para revivir sus desarrollos de interés social en zonas céntricas. Y con esas prioridades demora lo demás. No obstante, el tiempo apremia.

La crisis dejó a una ciudad con un sector comercial muy afectado, por lo que poner condiciones a la construcción lo único que hará será bajar la competitividad de la capital. Desregular es el único camino.

UNILEVER

El anuncio de la compañía, que encabeza Reginaldo Ecclissato, respecto de la inversión de $ 5,500 millones para ampliar su capacidad de producción exportadora desde México es otro de los ejemplos de IED pobremente desplegados por la 4T, pero claves gracias al T-MEC.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060

PAL