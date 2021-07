Vanessa Claudio ¿nueva conductora de 'Hoy'?

Me entero que en su reciente visita a CDMX (ocurrida la hebdómada pasada), Vanessa Claudio recibió de Televisa la invitación para estar en 'Hoy' como conductora invitada toda una semana. Sí, la exconductora de 'Venga la Alegría' que, repito, estuvo en la capital del país, fue contactada por la televisora de San Ángel con el fin de que participe "lo más pronto que puedas" a manera de conductora invitada en el matutino de Las Estrellas. Tengo entendido que Televisa tiene a Tania Rincón como principal candidata para sustituir en 'Hoy' a Marisol González (que deja el programa el 16 del mes en curso), sin embargo la invitación que se le está haciendo a Vanessa Claudio me hace pensar que la televisora quiere tener otras opciones.

NO, GRACIAS

El sábado tuve la intención de ver 'Mimí Contigo', sin embargo apagué el televisor y dije "no, gracias" cuando miré que Anette Cuburu ahí estaba. ¡Qué hueva tener que «soplármela» también en ese programa! Y es que TV Azteca la está metiendo hasta en la sopa, pues no conforme con sus apariciones de lunes a viernes en 'Venga la Alegría' y 'Al Extremo' ¡y sus recientes conducciones en los especiales dedicados a Don Francisco y Los Aguilar!, ahora también la meten en 'Mimí Contigo'. ¡Ya chole!

SERÉ BREVE

A quien debería intervenirle el celular es a su INFIEL marido.

SONSO

En su más reciente columna 'No es por intrigar', Luis Magaña dice que el personaje que Maité Perroni hizo en 'Rebelde' se llama Lupita Ferrer. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! En dicha telenovela la integrante del desaparecido grupo 'RBD' personifica a Lupita Fernández, no a Lupita Ferrer (que es una primera actriz venezolana). ¡Estúpido!

POR TERCERA VEZ LO «ACE»

Este fin de semana Carlos Arenas grabó los anuncios comerciales del detergente del que es imagen. Por tercer año consecutivo el modelo y conductor de 'Sale el Sol' hace la campaña publicitaria de ese jabón para ropa.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El periodista Carlos Zuñiga Pérez se une a Heraldo Radio (98.5 FM en CDMX). A partir de hoy conducirá el informativo 'Cámara de Origen', que va a trasmitirse de L a V de 4 a 5 de la tarde.

SERÉ BREVE BIS

Te «chamaquearon» ¡y gacho!, Flor Rubio. Cambia de «fuente».

