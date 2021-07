5 veces más GN, 3 veces más homicidios

La frase deriva de los recientes pronunciamientos del titular del ejecutivo federal cuando se refiere al estado de fuerza operativa con que cuenta la Guardia Nacional a 2 años de su creación, que es de 100 mil efectivos respecto de los elementos “operativos” que tenía en su mejor momento la Policía Federal con 20 mil oficiales.

Lo anterior indica que al día de hoy existen 5 veces más elementos de la GN en las calles respecto de la PF, pero paradójicamente se registran casi 3 veces más homicidios dolosos que en el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón y 2 veces más que en la gestión de Enrique Peña Nieto.

Dicho en otras palabras, con 100 mil elementos operativos de la GN (la mayoría militares en activo) en 160 cuarteles durante los 2 años y 7 meses de gobierno de López Obrador se registraron 88 mil 500 homicidios dolosos, mientras que con 20 mil elementos operativos en campamentos y hoteles durante el mismo lapso de la gestión de Felipe Calderón solo se registraron 32 mil homicidios, ni que decir del periodo correspondiente a Enrique Peña Nieto, cuando se contabilizaron 44 mil víctimas de homicidio doloso.

Los restantes 20 mil efectivos de la PF, a los que el presidente López Obrador se refiere despectivamente como “administrativos” realizaban labores de inteligencia e investigación vestidos de civil, pero tenían un peso específico en el combate a la violencia igual o mayor que las áreas “operativas” uniformadas, es decir eran los ojos y oídos del personal vestido de con uniforme azul, el cual hoy desafortunadamente ya no existe.

Por si fuera poco, solo el 9.9% de los 100 mil elementos de la GN (equivalentes a 10 mil 396) han sido evaluados en control de confianza (poligráfica, toxicológica, psicométrica, médica y de entorno social, que incluye su situación patrimonial) y obtuvieron su

Certificado Único Policial (CUP), requisito indispensable para poder desempeñar la función policial como primer respondiente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En otros tiempos, cuando las leyes se cumplían y no se interpretaban a favor, los integrantes de las corporaciones de policía, como lo es la GN, que no cumplían con este requisito eran dados de baja sin importar el grado o cargo que desempeñaban, dejando a salvo sus derechos laborales, sin embargo hoy lo que se hace es buscar pretextos y culpables, y si no funcionan se pasa a la fase de denostación y persecución de quien critique.

Pero vayamos a otro indicador de la más alta relevancia como es el secuestro, durante los primeros 2 años 7 meses de gobierno de López Obrador y con 100 mil elementos operativos de la GN han sido víctimas de secuestro 3 mil 88 personas, mientras que en el mismo periodo de Felipe Calderón habían sido secuestradas 1,905 víctimas, es decir 62% menos que en el actual sexenio. Al comparar las gestiones de López Obrador y Peña Nieto, el problema de secuestro fue más grave con el segundo al acumular 3 mil 658 personas secuestradas, equivalente a 15.6% más que con el primero.

Un dato que debería preocuparnos a todos los mexicanos es el relacionado con el desmantelamiento de las áreas de la PF que atendían secuestros ya que a partir de 2019 personal especializado en asesoría en manejo de crisis y negociación fue separado de su función con el argumento de que el gobierno federal ya no atendería este delito concurrente y esta responsabilidad se trasladaría completamente a las Fiscalías de los estados, ya que contaban con las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) integradas y equipadas a partir de septiembre de 2008, razón por la cual algunos de los PF más competentes se incorporaron a dichas instancias, mientras que otros fueron despedidos sin derecho a indemnización alguna.

Ojalá que dentro de un año los resultados de la GN sean más satisfactorios y coincidan con las promesas de campaña y de día de la toma de posesión del presidente de la República en turno, en particular disminuir los homicidios dolosos en 50% durante los primeros 3 años de gobierno (que se cumplen dentro de 5 meses) o disminuir la tasa de 29 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes a solo 3.6 como la de los países de la OCDE, lo que ocurra primero.

POR FACUNDO ROSAS.

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

MAAZ