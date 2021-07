La decadencia del discurso

El discurso político esta agotado, y la idea de que Petróleos Mexicanos es la empresa productiva del país, la empresa de todos los mexicanos ya no lo cree nadie. Luego de la degradación que la calificadora Moody’s hizo de la empresa petrolera mexicana, se suscitaron un sinfín de reacciones en contra de una calificadora cuyo único objetivo es informar a los inversionistas sobre la bondad o maldad de invertir en una u otra empresa. Lo único que hizo Moody´s es advertir a los inversionistas sobre la posibilidad de pérdidas si se compran bonos de Pemex, ni mas ni menos.

Sin embargo, la reacción del gobierno mexicano es el de una condena a una empresa calificadora cuyo único objetivo es el dar un informe técnico sobre las posibilidades de ganancia de una empresa. Juan Musi Amione, analista financiero en el Heraldo Radio nos explicó que la única calificadora que faltaba para degradar los bonos de Pemex era precisamente Moody´s.

En entrevista, nuestro analista financiero explicó que la calificadora tan no estaba en un error que los indicadores financieros no se comportaron de manera errática luego de la decisión de la calificadora. Explicó que el tipo de cambio se comportó de manera normal, el flujo de dinero de México hacia Estados Unidos se comportó de manera normal, incluso el precio de la acción de Petróleos Mexicanos se comportó de manera normal. Es decir, que ya estaba por descontado, que ya estaba incorporado el hecho de que Moody´s degradara el bono de Pemex, vaya, era un asunto de tiempo. No fue una sorpresa para los mercados financieros el que los bonos de Pemex fueran degradados. Juan Musi nos dijo que tristemente todos los involucrados en el mercado financiero ya estaban esperando esta degradación de los bonos de la empresa paraestatal, el mercado mismo ya estaba preparado a sabiendas que esta degradación llegaría tarde o temprano. Juan Musi reconoció que no se trata de una buena noticia el hecho de que las calificadoras internacionales ubiquen los bonos de Petróleos Mexicanos como “basura” es decir, bonos que no reflejan ganancias para los inversionistas, pero al ser una noticia ya esperada por los mercados es la razón por la que no hubo sobresaltos en las tasas de interés ni en los tipos de cambio. Juan Musi advirtió que esta degradación puede llevar a una baja en la calificación de la deuda soberana de México.

Lo que preocupa es que una degradación en la deuda de México pueda ser aun más dolorosa y escandalosa en materia de tipo de cambio y tasas de interés. Musi dijo que dedicarle tiempo a la reacción del director de Pemex sobre Moody´s simplemente es una pérdida de tiempo.

Corazón que sí siente

Jorge Romero será el líder de la bancada panista en San Lázaro y Santiago Creel el presidente de la mesa directiva. Tienen todo para darle la vuelta a la terrible realidad que vive México.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

PAL