Encontronazo entre Morenos

El pleito ocurrió entre morenos: entre el diputado Rubén Cayetano y el senador poblano Alejandro Armenta.

Se desató durante la sesión de la Comisión Permanente, cuando el legislador guerrerense puso en entredicho la actitud de Ricardo Monreal, exhortándolo a actuar con la “congruencia” que amerita la Cuarta Transformación.

Esto, en medio de la discusión para aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones en el que, según Cayetano, el senador Monreal habría operado para impedir se incluyera el proceso de desafuero en contra de los legisladores de su partido, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de menores; y del PT, Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito; así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusado de presunto lavado de dinero.

El encontronazo se los paso tal cual. Lo inició el diputado Cayetano desde su curul, luego de comentar que aceptaba el compromiso de su coordinador en San Lázaro, Ignacio Mier, de realizar otro periodo extra de sesiones –además del que se realizaría hoy para el outsorcing- para analizar por separado el tema de los desafueros. Y a renglón seguido soltó:

“Exhorto a Ricardo Monreal para que actúe con la congruencia que demanda la Cuarta Transformación en materia de justicia. Lo digo respetuosamente. No me vayan a quedar mal porque, como dijo una paisanita de Marquelia, ‘mi boca me la van a oír’”

De inmediato brincó de su escaño el senador Armenta:

“A quien nos hizo el exhorto —respondió el escudero de Monreal— le recuerdo que hay un documento que señala quién es el responsable de que se haya excluido del orden del día el tema que corresponde al desafuero en comento. ¡Prudencia! ¡Prudencia!

“En los pueblos se dice que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde”, remató el poblano, agitando en su mano la transcripción de un chat interno en el que se evidenciaba que había sido Mier, coordinador de los morenos en la Cámara de Diputados, quien pidió sacar los desafueros de la orden del día.

Pero los ánimos ya estaban encendidos. Cayetano volvió a la carga (y vaya decir que para entonces había publicado en sus redes un video acusando a Monreal de traidor) desde la tribuna de la Permanente:

“Ricardo Monreal Ávila se regodea lanzándome a uno de sus peones a descalificarme y, con toda su perversidad acostumbrada, a salir bien librado. Pensé que era un hombre de diálogo… ¡Respete usted senador la investidura que le concedió el estado de Puebla —dijo a Armenta—, no se abarate! Eso de hacerle la segunda al auto destape es como el comedido que siempre queda mal.

“Como un hombre libre me expreso con meridiana libertad como me dicta mi sentencia. Yo no soy palero ni títere de nadie. El no pertenecer a ningún grupo de poder o faccioso, me permite ratificar lo que he dicho del senador Monreal. De usted (Armenta) no vale la pena hablar…”

El senador Armenta reviró a su vez: No me cabe, por principio de civilidad política o militancia partidista, que se venga a la tribuna a descalificar a un coordinador camaral. No se puede venir a comportarse de manera tan sectaria. No sabemos a nombre de quién y qué intereses venga aquí a defender.

Y volviendo a mostrar por lo alto la página subrayada con plumón amarillo, el poblano insistió en la existencia del documento que revelaba la autoría de quien pidió sacar el tema de los desafueros del periodo extraordinario: el diputado Ignacio Mier.

El pleito entre morenistas aquí retomado se dio en medio de otra discusión: la que tenía que ver precisamente con los temas a discutir en el extraordinario. Una discusión esencialmente entre panistas y morenistas y algunos posicionamientos del PES. Los priistas y demás, como los chinitos, ‘nomás milando’.

GEMAS: Obsequio de la senadora Xóchitl Gálvez a la diputada María de los Ángeles Huerta: “Lo que menos tengo es ser una persona mentirosa y traicionera”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

