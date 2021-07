Los Juegos Olímpicos: Política y memoria

Los Juegos Olímpicos de Tokio ofrecen una visión general suficiente de la situación en Medio Oriente y sus ramificaciones mundiales. Conmemoran, exhiben, resguardan y revelan las tensiones recientes y la memoria de la región.

La ceremonia de apertura el viernes incluyó una conmemoración sin precedentes, con un momento de silencio por los atletas israelíes asesinados durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Ya en competencias, el tunecino Ahmed Hafnaoui ganó los 400 metros estilo libre en los Juegos de Tokio el domingo, superando a un grupo de nadadores más rápidos y mayores; mientras tanto, cientos de manifestantes tunecinos exigen en las calles de varias provincias de Túnez la dimisión del gobierno por la crisis económica y sanitaria.

Algunas contiendas no se libran. El yudoca argelino Fethi Nourine, en la categoría de peso inferior a 73 kilos, renunció a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para no tener que enfrentarse al israelí Tohar Butbul. El entrenador nacional argelino, Amar Ben Yekhlef, declaraba que "la causa palestina es más grande que todo esto. Nosotros rechazamos la normalización de las relaciones con Israel". Un segundo atleta de judo, el sudanés Mohamed Abdalrasool, abandonó los juegos antes de enfrentarse a Tohar Butbul, de Israel, en la división de 73 kilogramos. Por su parte, el excompetidor de judo iraní Saeid Mollaei dijo que se le ordenó perder en las semifinales del campeonato mundial de 2019, en Tokio, para evitar enfrentarse al campeón mundial israelí Sagi Muki en la final. Desertó a Alemania en 2019 y representa a Mongolia en Tokio. La siria Hend Zaza, en tenis de mesa, nació en Hama, donde por las tardes ya no había luz ni corriente, por lo que cuando se entrenaba tenía que hacerlo antes del atardecer.

El equipo de refugiados, de 29 atletas que recibieron ese estatus por parte de la ONU (entre ellos 9 sirios, 1 iraquí y 5 iraníes), compite en 12 deportes en estas olimpiadas. Allí se encuentran los sirios Alaa Maso, en natación masculina, y su hermano Mohamed, en triatlón. Ambos originarios de la ciudad de Alepo, en Siria, ahora residen en Alemania. Otra refugiada siria, Yusra Mardini, compite en natación.

Aturdidos por un colapso social y financiero sin precedentes que atraviesa su país, los libaneses se consuelan siguiendo a los atletas seleccionados para representar a Líbano, entre ellos dos nadadores: Gabriella Doueihy y Munzer Kabbara. El tirador Ray Bassil afirma haber recurrido a patrocinadores privados para financiar su estancia.

Los Juegos Olímpicos ya han servido como una plataforma global para formular reclamos y posiciones. No hace falta elevar el puño al ganar el podio; la pura presencia y la memoria son ya un acto político valioso. Admitir ambas es la fórmula elemental de tolerancia y diálogo.

Por MARTA TAWIL.

