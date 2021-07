Entre tiranos te veas...

En los últimos días la actuación del gobierno mexicano frente a la situación en Cuba ha sido deplorable por su respaldo a los abusos de la dictadura comunista y la represión ejercida contra el pueblo. La decisión del Canciller Marcelo Ebrard de recibir a su homólogo cubano Bruno Rodríguez y expresar su apoyo al régimen hace de México un cómplice de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la isla en los últimos 62 años.

Además, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), López Obrador, dejó claro su respaldo al proyecto ‘bolivariano’ emprendido por las peores dictaduras de Nicaragua y Venezuela en el continente. El presidente de México es absolutamente insensible a los estragos del comunismo que ocasiona sufrimiento y opresión a los cubanos pero elogia la capacidad de ‘resistencia’ de los castristas en Cuba, pues es un enemigo acérrimo de la libertad.

El presidente también arremetió en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las democracias del continente que exigen la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos individuales. Completamente cegado por su demagogia y absolutamente irresponsable en el manejo de la política exterior, López Obrador, pretende ocultar el retroceso que nuestro país sufre en materia de seguridad, economía y salud. Incluso, al mismo tiempo que él hablaba en Chapultepec, miles de personas se unían en solidaridad en la Ciudad de México con los padres de familia de los niños con cáncer para exigir los medicamentos que siguen sin llegar a los hospitales.

La frialdad y la insensibilidad del gobierno mexicano es indignante. Cientos de activistas de derechos humanos, como la organización Human Rights Watch, alrededor del mundo han expresado su oposición ante el respaldo que México ha dado al comunismo en los últimos días. La ausencia de nuestro país en el comunicado conjunto, con más de una docena de naciones, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en denuncia de la represión y persecución del régimen cubano fue alarmante.

Lo cierto es que la postura del gobierno no representa el sentir da la mayoría de los mexicanos quienes respaldamos la lucha por la democracia y la libertad en Cuba y el mundo. El pueblo cubano está cansado de la represión y ya no está dispuesto a tolerar los abusos del régimen que solo trae consigo el sufrimiento y la miseria. Los eventos de los últimos días dejaron muy claro que ya no hay engaño y que la gente perdió el miedo. La posición de nuestros gobernantes a favor de la tiranía y en contra de la democracia será juzgada fuertemente por la historia pues no hay duda de que al final el pueblo cubano prevalecerá.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PAL