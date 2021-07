EZLN y Los 43, promover la Consulta

En los dos primeros años de la 4T, no había química ideológica entre el Ejército Zapatista y Los 43 de Ayotzinapa. Todo cambió y ahora se suman a Morena. Desde la Selva Lacandona, Chiapas, el comandante insurgente Moisés, del EZLN, se suma a promover la consulta para enjuiciar a políticos corruptos del pasado, y retan a los “partidos de oposición” y acusa al INE, de Lorenzo Córdova, de negarles credencial de elector.

En Guerrero, padres de Los 43 hicieron lo mismo. Manuel Vázquez, alias Omar, quien ordenó a estudiantes ir a Iguala a secuestrar camiones, hermano de Narciso, sicario de Los Rojos, promoverán también la consulta del domingo. Señales de reconciliación.

CHIAPAS: La grave crisis de Pantelhó no tiene paralelo en el país. El gobernador Rutilio Escandón (Morena), escondido en su casa, no enfrenta los problemas. Dijo que había regresado a 90% de los tzotziles que huyeron de la violencia, pero fue mentira. Sedena, policías y la GN resguardan la zona, pero eso no frena los disturbios. La tensión aumenta: saqueos, linchamientos y destrucción de casas. El Machete toma el control. Triste destino de los chiapanecos con ese gobierno.

CHIHUAHUA: El cierre de la administración del gobernador Javier Corral es de película… pero de terror. La entidad ha tenido gobernadores indecentes, pero Javier es el extremo. En los momentos más complicados, el góber se fue de vacaciones. ¡Por dos semanas! Regresa, perdón vuelve, a un mes para entregar el gobierno a Maru Campos. Lleva 102 días de vacaciones en siete meses del año. Un virreicillo, pues.

NUEVO LEÓN: La Fiscalía Anticorrupción, de Javier Garza, escarbó un poco en las finanzas de la Universidad Autónoma de NL y encontró que una sola compañía proveedora tiene 75% de los contratos otorgados por el rector Rogelio Garza. Empresas fantasmas, y otras sin domicilio, amasaron fortunas. Casos como Jovi Tech, Jovi Solution y Dijovi, propiedad de Beatriz Ruiz del Pino, así como Bond Business, de Miguel Pozos, están bajo investigación. La UANL, ¿botín de catedráticos?

SINALOA: Acompañado del gobernador Quirino Ordaz, AMLO estará este viernes en Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán, para inaugurar la carretera Badiraguato-Guadalupe-Calvo. Es una obra de 25.2 kilómetros, cuya inversión fue de 1,250 millones de pesos, debido a la orografía de la región. En la gira se reunirá con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya.

TAMAULIPAS: Manuel El Meme Garza se decantó para la candidatura al gobierno del estado en favor de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz. Ya es momento de una gobernadora. Maki fue separada del PAN por apoyar a su hijo Carlos Peña Ortiz, quien ganó a la alcaldía de Reynosa con la franquicia Morena-PT. Se reconfigura el mapa político en la entidad que gobierna Francisco García Cabeza de Vaca.

JALISCO: La conferencia de prensa del gobernador Enrique Alfaro cambió de nombre. Ahora es la Conferencia Regañera. Modas de políticos que no les gustan los cuestionamientos. El ego es más grande que su responsabilidad.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

VSB@PODERYDINERO.MX

@VSANCHEZBANOS

