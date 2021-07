En Quintana Roo se amordaza la libertad

Violencia política de género

Este tipo de violencia deriva en acciones u omisiones que resultan en impactos diferenciados o afectan desproporcionadamente a una o más mujeres en su participación en la vida política no por su preparación o capacidad, sino por el sencillo hecho de ser mujer.

A once minutos de haber iniciado la jornada más importante de la historia (seis de junio 2021), el domicilio de la Alcaldesa en funciones del Municipio de Solidaridad (en el Estado de Quintana Roo), Laura Beristain, fue allanado, sus colaboradores fueron detenidos y sus hermanos (también activistas de la Península) fueron acosados; esto como epílogo tras tres difíciles años en los que desde el gobierno estatal, se desarrolló una campaña sistemática de acoso, violencia política y de género en su contra. Y todo esto al cobijo de las instituciones y las personas que deberían cuidarnos a los ciudadanos de Quintana Roo, autoridades que deberían proteger la democracia y la justicia.

Hoy Laura Beristain no puede decir los nombres de las autoridades que perpetraron su vivienda y acosaron a su familia, ella es víctima de una ley mordaza que le impide siquiera mencionar el nombres (incluido el del Gobernador Carlos Joaquín González), que él presentó ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (-IEEQROO- el cual es conocido que tiene pleno control) una queja contra Mario Delgado, Citlalli Hernández y contra la misma Laura para callar quejas (para censurar seamos claros) y fuera de la estratósfera de cinismo, el propio gobernador solicitó una medida cautelar en contra de la Alcaldesa en funciones, para que cesen las expresiones que pudieran resultar calumnias (¿calumnias?); dichas medidas cautelares son para que no se mencione que fue él, Carlos Joaquín, quien orquestó el fraude electoral en Solidaridad.

Los verdaderos líderes, siempre buscarán que nadie nunca vea trasgredidos sus derechos políticos, que nadie nunca vea trasgredidos sus derechos humanos, que nadie nunca sufra persecución ni se le violente su persona. Los verdaderos servidores públicos lo hacen, los demás son solo personajes enamorados del dinero, los cargos públicos y serán olvidados por la historia de la democracia.

Cuando una persona de poder en específico el ciudadano y gobernador de Quintana Roo trasgrede la libertad de una persona y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronuncia y no le importa, estamos en el inicio de una historia contra la impunidad.

Una denuncia ante la CNDH sin eco (sin que le importe al Gobernador)

En conferencia de prensa el pasado mes y desde la Ciudad de México, Laura Beristain expuso cómo el Gobernador de Quintana Roo la hizo blanco de una campaña sistemática de acoso, violencia política y de género que inició hace tres años y arreció en vísperas de los recientes comicios, así mismo, señaló que la Fiscalía General del Estado y la policía estatal, se unieron a este acoso; catearon su domicilio sin orden judicial y durante la jornada dominical detuvieron a 20 de sus colaboradores, a 20 militantes de Morena.

Ante medios y también ante la CNDH, se denunció la intimidación sistemática de la que fue objeto. Tienen sitiado su domicilio, el de sus hermanos y el de su familia, mandan a la gente con sus allegados y colaboradores para querer amedrentarlos, y encima de todo esto, le aplican una ley mordaza, cualquier ciudadano se sentiría con un pie sobre el cuello, pero Laura Beristain valiente y en defensa de sus derechos y para que a nadie más le trasgredan sus derechos, ella denuncia, un acto democrático y justo, pero bajo las condiciones del Estado de Quintana Roo y con las actitudes de prepotencia y cinismo de Carlos Joaquín González, esta denuncia se ve como un acto de valentía. Ella dice y cito textual: “En mi calidad de mujer y ciudadana presenté mi denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) y la CNDH por violencia política y violencia de género contra el gobernador y quienes resulten responsables”. Dijo Laura, la valerosa alcaldesa de Solidaridad ante medios de la Ciudad de México.

Y la CNDH respondió

En un Comunicado de Prensa foliado con el número DGC/158/2021, la CNDH, se pronunció contra LA VIOLENCIA POLÍTICA Y POR EL DERECHO A LA DEMOCRACIA EN QUINTANA ROO, y exhortó al Ejecutivo Estatal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Fiscal General, todos del Estado de Quintana Roo, cumplan con su obligación y centren sus obligaciones en: RESPETAR, PROTEGER, Y GARANTIZAR, EL DERECHO HUMANO A LA DEMOCRACIA, QUE RESPETEN EL DERECHO AL VOTO, EL RESPETO A TENER ELECCIONES LIMPIAS Y AUTÉNTICAS, y sobre todo: que garanticen la libre expresión de la voluntad electoral en el Municipio de Solidaridad y en el Estado de Quintana Roo.

La CNDH, recordó en su comunicado, que el estado Mexicano reconoce mediante la aprobación de la carta Democrática Interamericana que sus ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a la democracia, y el gobierno tiene la obligación de promoverla y DEFENDERLA, garantizando su desarrollo en contextos libres de violencia, NO LO CONTRARIO.

Y el Gobernador respondió

La respuesta del Gobernador ante esta denuncia y estos hechos fue tajante y una muestra de lo que su gobierno ha sido, prepotente y sin admitir responsabilidades, en una muestra de cinismo, el gobernador del Estado de Quintana Roo, no solo no reconoció que faltaba a las obligaciones que le señalaba la CNDH, fue más allá, presentó ante el IEEQROO una queja para callar a sus críticos, y a sus adversarios políticos, para censurarlos; este gobernador solicitó una medida cautelar contra Laura Beristain para que no se mencione que fue él quien orquestó el fraude electoral en el municipio de Solidaridad, para que ganara su candidata, la señora de la coalición PAN, PRI, PRD, Roxana Lili Campos Miranda.

Más cínico que inteligente, este mismo personaje respondió a los medios, cito textual; “En mi vida he amenazado a alguien de muerte”, lo que se traduce a: manipulé la elección, trasgredí los derechos políticos y de género contra Laura Beristain, mandé a policías a catear ilegalmente su domicilio, detuve ilegalmente a sus colaboradores, acosé a sus hermanos… pero amenazar de muerte ¡eso si no! todo lo demás que es igualmente de detestable sí, pero de muerte eso si no, dios me ampare.

Las “anomalías” electorales

A partir del minuto once de la jornada electoral, y en todo momento, Laura Beristain denunció casillas con anomalías, reveló el desaseo electoral que fraguó el Gobernador y sus secuaces en y desde instituciones de gobierno, y el IEQROO y el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo (TEQROO) no pudo ocultar, este domingo 25 de julio el TEQROO declaró la nulidad en 25 casillas modificando el cómputo oficial, las razones (entre otras) son lo que Laura y su equipo de abogados siempre han dicho: la participación de personas que no correspondían a esas secciones electorales; lo cual es un paso más para hacer justicia y tirar la endeble victoria de la candidata impuesta por el gobernador, la candidata por la coalición “Va por Quintana Roo”, Lili Roxana Campos Miranda.

Otras delitos; no solo participaron personas ajenas violentando la elección, también existen evidencias de paquetes electorales abiertos, por lo que los abogados de Morena adelantan que en cuanto sean notificados oficialmente de la determinación del TEQROO, recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer justicia en este estado.

¿Cómo pasará el actual gobernador en la historia?

Para un gobernador que ve a la CNDH y sus pronunciamientos como llamados estériles que no valen, el funcionario del cual Laura Beristain por mandato judicial no puede mencionar su nombre pasará como un personaje insignificante carente de respeto, que manipula la ley, a este funcionario la historia lo recordará como un gobernador frágil que responde tarde y mal a los acontecimientos. Un funcionario que le teme a las críticas y necesita medidas legales para amordazar la libertar es un Gobernador frágil que la historia olvidará.

El futuro

A estas alturas, en nuestra democracia no debe permitirse el fraude, la violencia política, la violencia de género y la represión. No debemos permitir que se viole la voluntad popular. Debemos recurrir a todas las instancias que la justicia nos permita y de manera pacífica expresar nuestro rechazo a este intento de golpe autoritario a la democracia por parte del gobierno de Quintana Roo.

Por Brenda Calderón Ovando | Antropóloga, periodista y especialista en derecho parlamentario | @brenovando