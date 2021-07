La reforma judicial y la presión a los jueces

Mi reconocimiento a la Escuela Libre de Derecho por alzar la voz e interponer un juicio de amparo, no sólo por los conceptos de violación que estableció en su demanda por afectar la autonomía y la imparcialidad de los jueces federales; sino también por poner el ejemplo a las escuelas de Derecho del país para impugnar cualquier iniciativa que menoscabe el Estado de Derecho.

La mayor parte de las iniciativas de las actuales legislaturas son realizadas sobre las rodillas, sus criterios, como lo describió la propia quejosa, son “vagos, ambiguos, discrecionales y que atentan contra la independencia de los jueces”.

Los criterios para cambiar de adscripción a jueces y magistrados, sin duda será utilizada para presionar e influir sus fallos, justificando la misma en el famoso “combate contra la corrupción y nepotismo”. “Estas leyes reglamentarias le otorgan una absoluta discrecionalidad al Consejo de la Judicatura Federal para llevar a cabo cambios de adscripción sin ninguna garantía de independencia”.

La quejosa sostiene que la creación de la Unidad de Investigación del Consejo de la Judicatura Federal y los “comités de investigación” para casos graves, así como la facultad de suspender, readscribir o suspender a jueces y magistrados para ser investigados es absolutamente inconstitucional y ataca frontalmente la independencia de los jueces fortaleciendo a la cúpula. La quejosa señala, y coincido, en que “son facultades desproporcionadas, que no sólo inciden en el libre ejercicio de la función judicial, sino que además, inhiben la debida impartición de justicia conforme a la independencia judicial que debe regir”.

También menoscaba la función judicial, la facultad del CJF para concentrar en uno o más juzgados y tribunales, los asuntos vinculados con violaciones graves a derechos humanos. La independencia se obtiene con el sistema de turnos. Un programa aleatorio de asignación de causas a juzgados, evitando los juzgados de consigna que tanto afectaron la impartición de justicia en el pasado; o bien conociendo los precedentes en las resoluciones de un juez determinado, y así asignarle el caso al juzgador que mejor adecue ese criterio al sentido del fallo que se requiera.

La demandante sostiene que “se afecta la eficacia del derecho de acceso a la justicia, en tanto que se estaría realizando una selección ad hoc para la solución de casos, con lo cual se vulnera la garantía de independencia judicial que obliga a que los jueces sean impersonales”.

Lo anterior tiene un sólo objetivo: el deseo de centralizar el poder más allá de la superioridad jerárquica en juicios y recursos. Busca concentrar el poder, no fortalecer la jurisdicción. Zaldívar, quien como ministro me parecía extraordinario, valiente e independiente, como presidente de la Corte me parece tiránico, sobordinado y complaciente.

No se le debe perdonar a nadie el desconocimiento de la ley, pero a un jurista como Zaldívar se le debe exigir mucho más. Esta reforma sólo beneficia al Olimpo Judicial, no a los jueces que todos los días dicen el tipo de derecho que impera en México.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

PAL