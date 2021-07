Consulta popular y democracia

En el diálogo de Platón “Protágoras o de los sofistas”, Sócrates conversa sobre la posibilidad de la enseñanza de la virtud, con Protágoras, un famoso educador privado al servicio de las familias más acaudaladas de la época. El texto recupera parte de un mito, en el cual se explica que, en vista de que la raza humana todavía no conocía la política, Zeus encomendó a Hermes entregar a los seres humanos el pudor y la justicia, a diferencia de las otras artes, que fueron entregadas a un puñado de personas. Con este argumento, Sócrates concluyó que la virtud no puede ser enseñada y, más aún, que en los asuntos públicos no existen personas ni grupos expertos e infalibles, por lo que se debe consultar a toda la ciudadanía.

Esta referencia de la Grecia clásica cobra vigencia en los tiempos actuales, cuando la democracia evoluciona hacia nuevos esquemas de participación ciudadana directa, que reconectan con su sentido original: crear un sistema de gobierno con mecanismos que permitan al poder del pueblo determinar el rumbo de una nación, al trascender el derecho al sufragio, característico de la democracia representativa.

Con el inicio de la Cuarta Transformación en México, comenzó una nueva era para nuestra democracia, ya que fue precisamente el voto masivo por el proyecto que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el que permitió contar con la legitimidad para llevar a cabo cambios profundos en las estructuras del gobierno, con el fin de acabar con los privilegios de la clase política que gobernaba ciega y sorda a los problemas de las mayorías y de las minorías, bajo una óptica empresarial del servicio público, donde el lucro privado era el primer y último objetivo.

Ante la complejidad de gobernar grandes territorios y poblaciones, la democracia representativa puso en unas cuantas manos la toma de decisiones (como en la época del presidencialismo mexicano), al condenar a la ciudadanía a soportar los efectos, muchas veces adversos, de las decisiones cupulares. Los mecanismos de democracia participativa, como la revocación de mandato y la consulta popular, permiten a las y los gobernados decidir si un presidente concluye su periodo de gobierno o debe ser removido del cargo; además, pone a consideración general decisiones en temas de relevancia nacional y regional.

Gracias a la reforma de 2019, el próximo 1 de agosto celebraremos, por primera vez, una consulta popular a nivel nacional, para saber si la ciudadanía quiere o no que se inicie un proceso de esclarecimiento sobre las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Contrario a las críticas de quienes se oponen a escuchar la voz del pueblo, respecto a que la justicia no debe ser consultada, es preciso señalar que, aunque se logre la participación de 40 por ciento de la lista nominal, que la haga vinculante a los resultados, no lo serían para el Poder Judicial, pero sí sería una forma de romper, mediante el poder del pueblo, el pacto de impunidad que impidió judicializar hechos posiblemente constitutivos de delitos durante el viejo régimen, al establecer un nuevo pacto social hacia una nueva gobernanza.

POR DAVID MONREAL

