Tercer rebrote y la estrategia no varía

No será raro que padres de familia decidan dejar para mejor ocasión el regreso a clases presenciales de sus hijos por temor a que regresen a casa contagiados e infecten a otros integrantes de la familia. Aunque otros correrán el riesgo porque están convencidos de que es lo mejor y porque no tienen con quién dejar a los menores en casa, ya se advierte en redes el rechazo de aquellos que dejarán para otra ocasión aquello de “llueva, truene o relampaguee”.

Desafortunada y lamentable la actitud del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, al pedir a un reportero “quitarse el bozal” cuando éste le planteaba una pregunta. La actitud deja en claro el desprecio de los altos funcionarios de la 4T por la pandemia y por el uso del cubrebocas, pero también por los medios de comunicación. Por cierto, la CFE debería mejor responder sobre los cuestionamientos del IMCO sobre sus estados financieros distorsionados.

A casi tres meses de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la entonces directora, Florencia Serranía, fue blindada por diputados de Morena para no acudir al Congreso capitalino a explicar la falta de mantenimiento en el sistema, y dos funcionarios directamente involucrados en su construcción y operación, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, han sido placeados por el Presidente como ¡presidenciables! Para Morena 26 fallecidos no son nada.

En pleno tercer repunte de la pandemia que en México no ha sido controlada, la política para atender el tema sigue sin variar un ápice. No se hacen pruebas masivas salvo a los que presentan síntomas, seguimos permitiendo el ingreso al país a cualquier visitante del extranjero, sin la más mínima prueba de que no está infectado; no hay estrategia conducente a detener los contagios y se desconocen los lugares donde prevalecen los brotes para detener su propagación.

Este repunte crecerá aún más de lo que vimos en enero, sobre todo, por el pretendido regreso a clases presenciales a finales de agosto, porque muchos padres de familia no pueden mantener a los niños en casa y no se necesita ser un genio para adivinar lo que viene.

Agregue usted la llegada de la variante Delta que es no tres, sino cuatro veces más contagiosa, y que según la OMS será la predominante. Los jóvenes son el sector de mayor movilidad y el menos vacunado. Con 131 mil 325 niños que han perdido al menos a uno de sus cuidadores, México es el primer país del mundo en huérfanos de la pandemia, según The Lancet.

Sigue inconcluso el tema de la regulación de los trailers de doble remolque por carreteras del país, debido a la ponderación económica de las grandes empresas sobre la vida y la seguridad de las personas.

En los últimos cinco años han muerto por esta causa un promedio de 950 personas al año, cientos han quedado con alguna discapacidad y hay choferes en la cárcel por un tema que el Congreso prometió corregir. A ver para cuándo legisladores, empresarios y autoridades asumen su responsabilidad.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

dza