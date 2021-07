La lucha por el PRI

La respuesta de Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, a la petición de una Asamblea Nacional para la “refundación” del partido, fue una tibia convocatoria para proponer —vía web— la nueva agenda del Revolucionario Institucional. Una burla, la verdad.

¿Cómo reaccionarán ante ello los priistas de distintas corrientes de opinión, que alzaron la voz hace una semana, desde el Frente Nacional por la Refundación del Partido?

Lo primero será “presionar hacia el interior del partido” —con los grupos, con las organizaciones, con los Comités Directivos— y “hacer una denuncia pública”.

José Encarnación Alfaro lo argumenta así: “No podemos decir ‘esto nos compete nomás a los priistas…’ ¡No señores!, la ropa sucia de los partidos políticos debe lavarse frente a todos, debe haber transparencia porque de 100 ciento de los recursos que maneja un partido político, más de 90 ciento proviene de los impuestos de los mexicanos”.

Entonces, refiere el exsecretario de Organización del PRI, parte de nuestra actividad es hacer presión social para que la dirigencia cobre conciencia de lo que se tiene que hacer.

“Queremos un PRI que sirva al país, no un partido que sirva a intereses facciosos de grupos o de pandillas internas”.

Para Alfaro, así como para sus compañeros en este Frente por la Refundación del PRI (entre los que se encuentran —de manera visible—, exdirigentes, exlegisladores y exservidores públicos, locales y federales como Fernando Lerdo de Tejada, Margarita Sánchez Gavito, Jaime del Río, Jarmila Olmedo, Rosario Guerra) las medidas violentas o que alteren el orden legal, no son el camino. Pero…

“Pero por supuesto que habremos de defender nuestras posiciones —afirma—. En principio, ante los órganos de Justicia y Ética partidaria. Y si no hay respuesta, ante los órganos jurisdiccionales”.

Cosa de recordar que hay una ley general de partidos políticos que regula el funcionamiento de los mismos; y habremos de dar la defensa de nuestros derechos como militantes para que la dirigencia cumpla con sus responsabilidades, advierte el sonorense y agrega:

“Si Alejandro (Moreno) no escucha nuestras voces, si no es capaz de dialogar, de sentarse, de llegar a acuerdos; si cree que ‘mandato’ es mandar y no obedecer, entonces seguramente serán las autoridades jurisdiccionales quienes nos habrán de poner a cada quien en el lugar que corresponde. Pero sería eso muy penoso…”

Durante la plática que sostuvimos con Encarnación Alfaro para El Heraldo TV, el economista y abogado, conocedor a fondo de los reglamentos del partido, insistió en que no se trata de una lucha contra Alito —ahí se cree mucho el presidente del partido, apunta—, “lo que pedimos es que rinda cuentas y que se ponga a trabajar en serio por el partido; que se dedique a uno u otro cargo (diputado o presidente del partido); eso no es mucho pedir, eso es demandar lo que dice el estatuto: Eficacia, lealtad, responsabilidad, honestidad, ética política”.

El también exdiputado y coordinador de la corriente de opinión Movimiento LÍDER, recordó de paso los afanes de Alito por ser diputado —cambió de dirección, de circunscripción—, “incurriendo en lo que en términos éticos-políticos es una traición a su estado; al estado del cual es aún gobernador con licencia”.

Y lo último: “Es una lucha por el partido —no es una lucha de grupos, de facciones, o de tribus—. Es un esfuerzo por evitar que se convierta en satélite de Morena, o que el partido vaya desapareciendo en la intrascendencia”.

•••

GEMAS: Obsequio de AMLO ante cancilleres y ministros de América Latina y el Caribe: “Sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar (a Estados Unidos) con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL