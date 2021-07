¿Dónde está Delfina?

El más reciente cambio del semáforo epidemiológico en 13 estados a color naranja -incluida la Ciudad de México- nos muestra que estamos muy cerca del rojo y que será más difícil contener las siguientes semanas los contagios y las hospitalizaciones por covid-19.

Nuestras niñas, niños y adolescentes (NNA) deberán continuar con el modelo de educación a distancia que se implementó desde marzo de 2020 y que hasta la fecha no se ve para cuándo sea seguro volver a las aulas, pese a la insistencia del presidente de la República y de las autoridades educativas por hacerlo para finales de agosto.

¿Qué pensarán nuestras autoridades, quienes al mismo tiempo que nosotros, los simples mortales, somos testigos de que el covid-19 no ha terminado, continúa en aumento y sus variantes son cada vez más fuertes?

Lo que sabemos hasta ahora es que al menos en la CDMX las actividades se mantendrán abiertas y todo seguirá como si estuviéramos en verde, eso sí guardando la sana distancia y usando cubrebocas, ¿será suficiente? Ya vimos que no, ni siquiera estar vacunado lo es.

Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue quedando muy corta respecto a cómo enfrentar la pandemia. Aprende en Casa 1, 2 y 3, ya vimos que sólo sirve para entretener a los estudiantes un rato, pero en realidad no es un método que los esté formando, educando ni enseñando.

¿Entonces qué está haciendo la SEP, además de estas supuestas cápsulas educativas de pésima calidad?

La titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, pasa sin ser vista, no hay manera de hablar con ella para conocer sus estrategias. Desde que inició su administración, los periodistas llevamos meses anotados en una supuesta lista para entrevistarla y nomás no tenemos repuesta. Cada que insisto me dicen que está muy ocupada.

¿En qué estará ocupada la secretaria? Seguimos sin saber nada sobre los cuidados, la higiene y los nuevos procesos educativos que deberán seguir los maestros y estudiantes de este país para enfrentar de la mejor manera la pandemia. No hay una verdadera propuesta de las autoridades.

De nada han servido los grandes talentos mexicanos en el ámbito educativo, artístico y en el trabajo pedagógico, quienes tienen verdaderos planteamientos para la enseñanza-aprendizaje a distancia, y que han tocado un sinfín de veces en este año las puertas de las autoridades para hacer sus propuestas, pero tampoco han sido escuchados. Mencionar sus nombres me llevaría gran parte de este espacio.

La SEP no tiene nada, todo lo que Delfina realiza, dice y hace es de la mano del presidente López Obrador, y lo que todos deseábamos que no sucediera está sucediendo: Lamentablemente la titular de la SEP se ha convertido en otra de las muchas marionetas que tenemos como secretarios federales quienes solamente mueven la cabeza asentando lo que les manda su titiritero.

SINCRONÍA: Todo cae por su propio peso.

POR KARINA ÁLVAREZ

K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

@KAFARK84

PAL