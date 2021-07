Denuncia de niños con cáncer llegará a Corte internacional

El periódico El País de España publicó en su edición digital de ayer que encargar a la ONU la compra de medicamentos no ha sido la cura tantas veces prometida para el desabasto de México, pues un año después del anuncio presidencial de que se iban a obtener medicinas de buena calidad a bajos costos, no se ha cumplido.

“Un año después el balance del experimento se queda corto: un 49 por ciento de las claves que se necesitaba no han sido adjudicadas y la Secretaría de Salud, que ha criticado la lentitud del proceso, ha tenido que adquirir el resto de la urgencia”, señala el diario.

Y pese a que Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló la semana pasada que por fin se había logrado la adquisición de medicamentos para tratamientos especiales y enfermedades comunes, padres de niños con cáncer se volvieron a manifestar en la ciudad de México este fin de semana porque no han recibido nada de medicinas.

Andrea Rocha, abogada de los padres, me dijo que van 200 amparos los que encabeza para obligar de esta manera al gobierno federales y a las autoridades sanitarias para que entreguen los fármacos necesarios para la salud de los pequeños, pues la indiferencia y pasividad de la federación ha sido una pesadilla a la que se han enfrentado en esta administración.

Esta semana Rocha va a presentar nuevos casos de amparo y al mismo tiempo se presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional debido a la presunta muerte de mil 600 menores por falta de medicinas para tratar esa enfermedad.

“Vamos a cambiar la estrategia legal y empezaremos a construir la ruta jurídica para acudir a la Corte Penal Internacional por los más de mil 600 niñas y niños que perdieron la vida, derivado del desabasto”, aseguró la abogada.

López Obrador pidió la “comprensión” del INE por encabezar un evento donde se reunió con grupos de personas pese a la veda electoral por la Consulta Popular. Argumentó que primero se planeó un evento cerrado, el cual no se iba a transmitir por los canales oficiales de difusión, pero finalmente se desarrolló por el interés de la gente en la colonia Arboledas del Puerto de Veracruz, donde supervisó obras de mejoramiento urbano.

Uppercut: Morena se convirtió ayer en uno de los temas de conversación más populares en las plataformas digitales debido a que a través de su cuenta oficial de Twitter, el partido en el poder aseguró que el "cambio verdadero" comienza cuando las personas se atreven a pensar en soluciones diferentes. Eso parecía un mensaje común, pero se volvió tendencia debido a que estuvo acompañado de una imagen particular, pues con tonalidades blanco y negro, se observó una fusión entre el conocido ícono de la marca Apple con el rostro de Andrés Manuel López Obrador con el texto "Think different" (piensa diferente") y una invitación para abrir el espacio al entendimiento. Eso provocó el enojo de la comunidad internauta.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

