Abierta la disputa por Oaxaca

El estado de Oaxaca se convirtió en uno de los principales polos de atracción para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre otras cosas, porque busca materializar unos de los proyectos emblemáticos de su gobierno: el corredor Multimodal Interoceánico, que incluye la línea ferroviaria del Transístmico, que permitirá conectar al golfo de México con el Pacífico.

Además, por sus condiciones económicas y sociales, quiere hacer de ese estado un ícono del desarrollo de la 4T; razón por lo que no escatima programas ni presupuesto. El mejor ejemplo son las 23 veces que lo ha visitado en lo que va de su gobierno.

En todo eso recae la importancia de las elecciones de 2022, para renovar la gubernatura, cuyo proceso inicia en unos meses. Como en otras entidades, la disputa no será con partidos rivales, sino al interior de Morena, lo que se debe a que PRI, PAN y PRD están desaparecidos, con todo y que el gobernador actual, Alejandro Murat, proviene del tricolor.

Por lo pronto, ya se abrió la baraja de suspirantes en Morena. En primer lugar, está la senadora y cantante Susana Harp Iturribarría, quien goza de la simpatía y agrado de Andrés Manuel.

En mayo de 2020 la nombraron delegada de la pandemia en Oaxaca, por lo que pidió licencia como senadora; sin embargo, tres meses después, regresó a la Cámara alta porque no tuvo presupuesto ni sueldo.

Otro prospecto es el senador Salomón Jara, identificado como el más radical; incluso hay quienes lo acusan de relaciones con grupos de mala reputación en Tehuantepec.

Además, mantiene un conflicto con Nancy Ortiz, súper delegada del gobierno federal. Eso sí, lo reconocen como el que más ha trabajado por la gubernatura, recorriendo todo el estado desde hace tiempo.

Por otro lado, se encuentra el también senador Raúl Bolaños, quien, si bien pertenece a las filas del Partido Verde, es el que más relación tiene con el gobierno estatal y AMLO. Su partido mantiene alianzas con los morenistas; cuenta con arraigo y tradición, debido a que su padre, Raúl Bolaños-Cacho, es uno de los fundadores de Morena. Eso lo convierte en el aspirante que más puede aglutinar a la hora de las alianzas y los acuerdos.

No sólo eso. Tiene derecho de picaporte en Palacio Nacional, circunstancia que ha sabido aprovechar, pero que también ya le pasó factura. Fue el autor del artículo transitorio para ampliar el periodo del presidente de la Corte. Una navaja de dos filos: quedó bien ante AMLO; pero abrió una caja de pandora.

Luis Antonio Ramírez, director del ISSSTE, es otro de los que ya dijo: esta boca es mía. Muchos lo ven como un funcionario serio, profesional, preparado y dedicado, alejado de las grillas y las intrigas. Su punto débil radica en que la mayor parte de su carrera la hizo en el centro, lo que busca remontar con viajes y giras más constantes, junto con las alianzas de su familia y sectores de la entidad.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, también está en la lista, y con amplias posibilidades, por su cercanía con el Presidente. No hay gira del mandatario en la que no esté. Por la naturaleza del cargo, se apropió de las causas indígenas y operó la mayoría de los programas sociales; incluidos los proyectos para dotar de caminos y carreteras a un sinfín de comunidades. El único problema, me dicen, es que algunos de sus familiares están vinculados con actos de corrupción, y es algo que, desde el gobierno federal, ya investigan. Es muy probable que uno o más personajes se sumen a la lista, pero con los que hay podemos anticipar que la contienda no será menos enredada que el famosísimo queso Oaxaca, porque, por su naturaleza y tradición, los políticos oaxaqueños son igual o más inquietos que los chapulines típicos de la región.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Sobre los tanques frescos de los sapos los grillos mueven verdes batallones.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

PAL