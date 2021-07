¿Regreso a las aulas?

I.- Andrés Manuel López Obrador, presidente:

Yo soy partidario de que se regrese a clases. De que a finales de agosto regresemos a clases porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños. Necesitamos pensar en los adolescentes. Yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está creciendo no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños.

II.- Juan Martin Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

México es el último país en América Latina, al menos en los 20 países que lo conforman, que acompañamos procesos que están intentando el regreso a la escuela. Y esto lleva a que tengamos un poco de duda respecto a la solidez de este retorno. Y es importante destacar también que, en otros países de América Latina, desde el año pasado, o sea desde la segunda ola, los niños y niñas estaban asistiendo a las escuelas. Pero aquí vienen las claves: tiene que ser un retorno gradual, tiene que ser seguro en términos de bioseguridad.

Por supuesto, los semáforos epidemiológicos, pero territoriales, no por país o no por entidad federativa, y tiene que darse sin discriminación. Estos tres criterios pueden ayudarnos a entender varias cosas. Primero, cuando hablamos de un retorno gradual, en muchos países lo que se ha hecho es que se recupera la comunidad educativa en la articulación de directivos, familias, profesores y los propios niños y niñas desde antes de regresar a la escuela para empezar a prepararse, dialogar y generar el recontacto y afectivo de volver a generar y construir el deseo de encontrarnos. Tiene que ser con bioseguridad, siempre el cubrebocas permanente y sana distancia.

III.- Rosa María Del Ángel, Investigadora del Cinvestav y miembro de la SMVIROLOGIA:

Los chicos han estado mucho tiempo fuera de las aulas. Las aulas se han vandalizado, las escuelas tienen pintas, han roto vidrios, etcétera. Entonces yo creo que es importante retomar este asunto. Sin embargo, yo creo que hay que ser cautelosos en las medidas, sobre todo esperar qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. O sea, ahorita estamos viendo un número muy importante de casos y yo creo que este incremento se va a mantener, o sea por las predicciones hasta octubre-noviembre. Entonces yo siento que tenemos que ser un poco cautelosos.

Yo siento que hoy el Gobierno tiene que ser cauteloso y las autoridades de Salud tienen que ser cautelosas en la forma en que se va a regresar y ser muy observadores de cómo se encuentran los hospitales de adultos y de niños también, y que estamos viendo que muchos de los contagios se están dando en gente joven y aún en niños, entonces es importante ver cómo se comporta este brote de COVID-19 con esta variante que sabemos que tiene características diferentes. Para poder tomar decisiones con respecto de una población muy grande de individuos que tienen que regresar a clases y que, además, las aulas no están adaptadas para obtener estos elementos.

IV.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) con resultado positivo de SARS-CoV-2 pasaron de 84 a 56 mil 158 del 12 de abril de 2020 al 18 de julio de 2021. Al 18 de julio se han registrado 588 defunciones en NNA que dieron positivo a SARS CoV-2. De acuerdo con el sexo de las defunciones positivas, 264 correspondieron al sexo femenino y 324 al sexo masculino. Estados con más defunciones de menores:

1.- Estado de México, 92,

2.- Baja California, 43.

3.-Puebla, 41.

4.-Ciudad de México, 40.

5.-Nuevo León, 39.

6.- Guanajuato, 34.

7.-Oaxaca, 30.

La pregunta es: ¿Regresamos o no a las aulas?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

