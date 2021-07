Pueblo y gobierno se resisten a aprender las duras lecciones de la pandemia

India reporta primer muerto por gripe aviar H5N. ¿La pandemia que sigue?

Difícil de reconocer, y mucho menos aceptar, pero es la realidad. Ahora que los tres aspectos más importantes de la vida nacional, salud, educación y economía están en grave riesgo, es necesario buscar soluciones inmediatas y eficaces que permitan retomar el rumbo que se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19. No es cosa menor, ya que, de continuar este grave problema de salud, todo puede cambiar dentro de poco y todavía no estamos preparados. Sin embargo, en esa búsqueda de soluciones no debe inmiscuirse la política, porque sería el acabose.

Lamentablemente, la población y los políticos parecen no darse cuenta de la terrible situación socioeconómica, de salud y educativa que se está presentando por las consecuencias de la pandemia. Gran parte de la población, por ejemplo, como que no reconoce, o de plano no entiende, que esto es muy serio, preocupante y creciente. A pesar de los miles de muertos, todo lo toman como cosas del destino o, que Dios sabe lo que hace, o también recurren a aquello de “total, de algo habremos de morir”. Ante esas decepcionantes conclusiones, o interpretación colectiva de esta catástrofe humanitaria, no queda más que buscar el remedio y las medidas sanitarias para evitar ser parte de esas apocalípticas estadísticas que suman ya varios millones en el mundo. Y por si algo faltara, India acaba reporta la muerte de un niño por contagio de gripe aviar H5N, por lo que se teme una nueva pandemia. ¿Estamos preparados?

Por el lado de los políticos, el asunto es más desesperante y hasta temerario, porque, lejos de poner el ejemplo de cómo protegerse de esta amenaza mundial, casi la desconocen y llegan al vergonzoso extremo de secundar a quienes aseguran que no pasa nada y que ni siquiera deben usar un cubrebocas. Ante tan triste realidad solo queda resignarse y aceptar, que los políticos solo buscan como quedar bien con quienes los encumbran. En materia educativa, que todo depende de la política, es tomada como bandera para medir y fijar posiciones valiéndose de la ignorancia del pueblo en este vital aspecto.

16-07-21. Mensaje del rector Modesto Seara Vázquez a los graduados en la clausura de cursos 2020-21. Al llegar el mes de julio de cada año, desde 1995, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca nos hemos congregados en los distintos campus del SUNEO para celebrar un evento académico solemne que constituye el broche final de los estudios de licenciatura o de ingeniería, de maestría y doctorado. Pero más que un acto académico, las graduaciones se habían convertido en un emotivo encuentro entre los universitarios, y de estos con las comunidades de su entorno. Llegaban los estudiantes y sus familias, y los amigos y los vecinos. las autoridades locales y estatales en un orgulloso acto de triunfo, de reafirmación de la esperanza. Como una consecuencia de la crisis sanitaria que vive el mundo, el pasado año no hubo ceremonia ninguna y las tradicionales fotos de los grupos generacionales fueron sustituidas por la orla, donde se organizan las fotos individuales de los estudiantes de cada universidad. Este año, en el presente mes de julio, estamos atravesando una reactivación más de la pandemia que se repetirá en la medida en que no seamos capaces de mantener la debida disciplina para superarla y neutralizarla.

En estas circunstancias, es prácticamente imposible un acto presencial, y por eso decidimos realizarlo en forma digital. Este año concluyeron sus estudios mil 119 estudiantes; 81 en Maestría y 2 en Doctorado. Felicidades a todos.

Reconocimientos. -2018 UNCA- 1- Segundo lugar en la Student Design Competition (SDC) celebrado en Mérida, Yucatán en el marco del Congreso Nacional MEXIHC 2018. 2- UTM-Tercer lugar en la VI Espartaqueada Nacional de Matemáticas para Daniela Isis Flores silva, estudiante de la Licenciatura de Matemáticas Aplicables. Concurso organizado por Antorcha Magisterial, El Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES) y la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) El evento tuvo lugar en Tecomatlán. Pue. el 19 y 20 de mayo de 2018. Continuará…

