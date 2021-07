¿Me podría repetir la pregunta?

¿Quieres ser mi pareja? ¿Tienes hambre? ¿Vamos de vacaciones? ¿Te importa el medio ambiente? ¿Te gustó la película? ¿Te gustaría ejercer plenamente tus derechos humanos? ¿Se deberían hacer cumplir las leyes en este país? ¿La democracia es importante para las naciones? ¿En México se vive un Estado de Derecho? Estas y millones de cuestionamientos son llamadas preguntas cerradas y su respuesta marca la totalidad de sensaciones, sentimientos o peticiones, no hay espacio para las interpretaciones, -sí o no-, sin medias tintas.

Así, un plebiscito o referéndum presentado a la población tendría que hacerse con una pregunta cerrada, ¿usted requiere mejores ingresos? Si. No. Un ejercicio claro, asequible y contundente. Recordemos lo sucedido en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando el Primer Ministro, David Cameron, en 2016 dentro de un acto de campaña anunció un referéndum acerca de la pertinencia del país dentro de la Unión Europea. El famoso Brexit fue planteado llanamente así: ¿Considera que el Reino Unido debe continuar dentro de la UE? Sí. No. Hoy conocemos aquellos resultados, casi 52 % a favor de la salida y en contra un 48 % de la población británica trayendo consecuencias en el número 10 de Downing Street y en el país entero. Una pregunta clara, concisa y contundente.

Con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, las prácticas de las consultas ciudadanas se han vuelto cotidianas, programas sociales, cancelación de aeropuertos, construcción de trenes y refinerías se han consultado a las y los mexicanos. En este tenor, el presidente anunció desde el año 2018 que tenía intenciones de hacer una consulta nacional para “preguntarle a los mexicanos” si quieren que se enjuicien a los expresidentes correspondientes a los periodos de 1988 al 2012, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, serían los implicados. Han pasado tres años y, no sin antes pasar por reformas constitucionales, polémicas y la aprobación del Congreso y su respectiva publicación en el DOF, dicha consulta se realizará el próximo domingo 1 de agosto.

El cuestionamiento plasmado en la boleta será el siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. ¿Pregunta cerrada? No. ¿Pregunta clara? No. Aquí la respuesta pertinente sería ¿me podría repetir la pregunta? Y es que esta cuestión está sujeta a muchas interpretaciones, es altamente confusa y no tiene la contundencia necesaria para -sea cual sea el resultado- tomar decisiones.

Después de extenuantes revisiones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué se decide este fraseo para la pregunta de la consulta? Esta respuesta solo la saben los ministros, las personas involucradas del Congreso y el titular del Ejecutivo. Lo que sí queda claro es que será la primera vez que el INE estará inmiscuido en la organización y escrutinio de un ejercicio democrático de este tipo para dotar de certezas y validez a los resultados (se necesita el 40 % de participación del padrón electoral para que sea vinculante). Ya con los resultados sabremos si la pregunta fue pertinente y se puedan realizar mejoras para plebiscitos venideros. Ahora bien, lo que se haga con el resultado de la consulta es la principal incógnita.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

dza