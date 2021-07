Marcelo y Cuba

En esta misma columna hemos venido destacando la acertada política exterior del gobierno a través de su canciller, Marcelo Ebrard Casaubón. A muchos les disgusta la posición asumida en los casos de Bolivia y Venezuela, por ejemplo, pero desde nuestro punto de vista, apegados a los principios que rigen en materia de derecho internacional.

Ahora toca el turno a Cuba. México, a través de nuestro canciller, ratificó su condena al embargo económico a la isla y enfatizó que las medidas extremas son origen de violaciones a derechos humanos.

Marcelo asistió al Consejo de Seguridad de la ONU, del cual México forma parte, y condenó el bloqueo económico a Cuba. Puntualizó que este país no tiene acceso a jeringas ni a medicamentos en la pandemia de COVID-19.

Claro, los detractores de este gobierno critican que la posición de nuestro país no es la misma para los casos ya mencionados. Lo que no aclaran es que son supuestos totalmente diferentes.

Las posición de México sobre Cuba es un rechazo al bloqueo, ya que provoca impactos graves en la gente y esto deriva en un sufrimiento y deterioro en las condiciones humanitarias, que toda la comunidad internacional debería respetar.

México no votó solo. Otros 184 países votaron para poner fin al embargo económico a la isla. Marcelo actúa acorde a los principios tradicionales de la política exterior mexicana de respetar la libre autodeterminación de los pueblos, además de una defensa irrestricta a los derechos humanos.

El solicitar la suspensión del bloqueo a Cuba no es una cuestión política, es humanitaria. Ningún país del mundo debe ser cercado o bloqueado. Eso va en contra de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos de los que México forma parte, los cuales han sido celebrados por el Presidente y ratificados por el Senado de la República, en términos del artículo 133 constitucional.

Así que no se deben confundir con el tema. México no puede clasificar a Cuba como una dictadura debido a que no está en sus funciones determinarlo. Sólo el pueblo cubano debe decidir el camino que quieren seguir. México, a través de nuestro canciller, lo que condena de manera clara es una violación a los derechos humanos, ya que esto provoca un efecto devastador en los cubanos. Es decir, se mantiene una postura de “No intervención”, pero se externa una profunda preocupación por el respeto a los derechos humanos y a la integridad de los habitantes de la isla.

Diría el clásico: “no se hagan bolas”. Marcelo Ebrard, como buen cirujano político, está operando fino, fiel a su costumbre. México no hace clasificaciones, de hecho, no las hace con ningún país.

México tiene una tradición de respeto y de no intervención, y eso le da un peso y relevancia en el plano internacional.

Es una posición de defensa por razones humanitarias, en la cual el pueblo cubano no tiene acceso ni a jeringas ni medicamentos. Así que en materia de política exterior, la 4T puede estar tranquila, ya que tiene a un canciller de primer nivel que se apega a la tradición de México en la materia.

Semestre a semestre les hago ver a mis alumnos de Derecho Internacional Público en la Universidad Panamericana que la política exterior de este gobierno ha sido transparente, humanitaria y efectiva con el canciller a la cabeza.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

@EDUARDO84888581

PAL