Todos contra Vargas

Solo contra el aparato de la Unidad de Inteligencia Financiera está el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, a quien no se le ven aliados por ningún lado, más allá de los cánones del Derecho que hasta ahora lo han mantenido más o menos a flote.

Ninguno de sus seis compañeros magistrados ha salido siquiera a dar un mensaje, ya no de defensa, sino de solidaridad, ante los procesos judiciales y mediáticos que le ha fincado el verdugo fiscal de la 4T, Santiago Nieto.

Peor aún, al magistrado ya se le formó un bloque opositor dentro de la propia Sala Superior que preside, justo ahora que Nieto lo vuelve a poner en su mirilla. Al grupo se le conoce como G-5 y lo integran las magistradas y magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, quienes parecen tener el objetivo de ir contra todas las sentencias de Vargas.

La magistrada Mónica Soto, hasta ahora, se ha quedado como su aliada sólo para las sesiones del Tribunal, porque tampoco ha fijado postura pública sobre los procesos de la UIF contra la cabeza del máximo tribunal de justicia electoral del país.

Sí, Vargas está solo frente a un persistente Santiago Nieto, quien ya dejó ver que no cesará su embestida. Al responsable de la inteligencia financiera del país disgustó que, el 15 de junio pasado, el Ministerio Público, a cargo de la FGR, exonerara al magistrado de delito de “enriquecimiento ilícito” por 36.5 millones de pesos, del que lo acusó a principios de 2020.

Nieto quiere que su averiguación contra Vargas se defina ante un juez, no ante el MP de Gertz, por lo que impugnó la decisión de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos. “Será un juez de control el que determine”, sentenció.

Al mismo tiempo, interpuso una nueva denuncia: ahora por lavado de dinero contra Mónica Bauer, esposa de Vargas, lo que a decir del presidente del TEPJF, evidencia que se trata de un asunto personal de Nieto contra él.

“No lo veo como una orquestación del Estado”, dice. “El titular de la UIF, Santiago Nieto, tiene un interés particular en el medio electoral, que ha buscado, ahí tiene su carrera profesional, tiene una pareja que trabaja en ese ámbito, y no sé cuál sea la cuestión personal, pero lo que sí me queda claro es que las baterías están dirigidas hacia mi persona, hacia la institución que yo presido”.

Lo que es un hecho es que esta nueva batalla se la

desatan a Vargas justo cuando más ocupado está el Tribunal con la resolución de los asuntos de la reciente elección del 6 de junio, sobre los cuales, hay que decirlo, 62.5% de sus votos, hasta ahora, han sido desfavorables a Morena, y sólo 37.5% a favor.

“Yo no lo puedo desasociar precisamente, porque no soy cualquier ciudadano, soy el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dice.

Todavía.

•••

EN EL VISOR: Orden de aprehensión contra el ex canciller Luis Ernesto Derbez está por solicitar la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, e incluso se habla de que igualmente la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, por el presunto desvío de recursos de la Universidad de las Américas. No sólo eso, sino que también su círculo cercano sería objeto de la solicitud.

Para colmo de males, todo indica que no podrá reasumir la rectoría de la UDLAP, porque el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla negó su petición.

“Esta autoridad se encuentra imposibilitada para ordenar que se le entregue la posesión de las instalaciones de la Fundación Universidad de Las Américas Puebla Institución de Beneficencia y/o Fundación Universidad de las Américas Puebla”, dice el acuerdo publicado.

