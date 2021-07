Lo que el Covid se sigue llevando…

La vacuna no es el fin del periodo de adaptabilidad constante que requiere el mundo y los seres humanos en estos tiempos. Insisto, los esfuerzos deben estar en el tratamiento, ya no en la vacuna; de la mano de soluciones para las consecuencias del confinamiento, pero también del nuevo comportamiento del consumidor que aún vacunado, se está enfermando e incluso, falleciendo (aunque el Dr. Gatell piense como la chava aquella “si no veo, no sucede, no tengo el remordimiento en mi cabeza, entonces sigo siendo virgen, como no vi mi cerebro esta sano, no tiene consciencia.”)

Un ejemplo de la quimera de los tiempos es el sector automotriz que observó en su prospectiva que marzo rompería records de venta de los últimos 20 años y al mismo tiempo se enfrenta a una escasez de semiconductores que, para empezar, impedía cumplir con la demanda de China. El problema es global porque cada carro nuevo utiliza entre 500 y mil 500 diferentes chips para poder realizar sus diferentes funciones.

Durante 2020 la industria automotriz participó con 3.5% del PIB de México y con el 18.9% del PIB manufacturero. Esto representó un retroceso de 2 puntos porcentuales respecto a 2019. Entendible por la pandemia, delicado para la economía.

En este contexto vale la pena echar un vistazo a lo que perciben participantes del sector automotriz a través del estudio realizado entre el 13 y 16 de abril de 2021 por el Automotive News Research and Data Center.

Hay un dato que marca agenda y prospectiva: 49% de los entrevistados creen que la escasez de semiconductores puede tener impactos en la seguridad nacional de Estados Unidos, 53% de los productores de automóviles los obtienen de fuera de ese país y 48% dicen que prefiriesen que la proveeduría fuera directamente de EE. UU. Esto debería de representar una gran oportunidad para México y la región en el marco del TMEC.

¿Qué están haciendo ellos para enfrentar este reto? La administración Biden propuso dentro de su plan de infraestructura de $2.25 trillones, $50 billones específicamente para semiconductores (ambas cifras en términos norteamericanos).

Aunque la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier tiene claro el reto, se ve difícil que su jefe le quiera entrar con inversión o facilidades gubernamentales a este tema que, si bien es un problema hoy, considerando el estilo del presidente lo entenderá como coyuntural y después que no será en su año.

Lo que es un hecho es que, al ser un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, podría serlo también para México dada la enorme dependencia la economía mexicana con este sector de la economía, entre otros motivos.

¿De qué tamaño es la oportunidad de negocio? 53% de las automotrices están buscando fuentes de proveeduría fuera de Estados Unidos, ¿qué mejor que fuera de uno de sus principales socios comerciales?

La conclusión fácil es que los costos y complejidad de la cadena de valor de los semiconductores es compleja y que nos llevaría años poder integrarnos en su totalidad. Pero la realidad es que la demanda solamente se va a seguir incrementando no solo por el número de vehículos a producirse, sino por el aumento de necesidades de semiconductores para todos los procesos de los automóviles.

Hoy las cinco marcas más afectadas en Estados Unidos son Ford, General Motors, Stellantis -Jeep Cherokee, Compass y Chrysler Voyager-, Subaru y Volkswagen. Más o menos retrasos en 1.1 millones de vehículos.

Para empezar, hay que impulsar lo que hay en México y tiene futuro más allá del consumo inmediato como son las gasolinas. También a quienes en el sector sí lo están tratando de hacer la diferencia.

Así como estamos metidos en la quimera de la vacuna como solución superficial al #Covid19, estamos en muchos otros de los retos que enfrenta el mundo y México. No perdamos la conectividad por no ver la oportunidad de los semiconductores.

POR ÓSCAR SANDOVAL

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ