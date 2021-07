Es generoso el proyecto que el INE tiene para sancionar al PVEM por violar la veda electoral el día del proceso para elegir 15 gobernadores, así como diputados y alcaldes en todo el país. Según la investigación electoral, el partido de Jorge Emilio González, que entre otras líneas, contempló la revisión a los estados bancarios de 95 influencers que buscaron inducir el voto a favor de los candidatos de ese partido.

La Comisión y Fiscalización del INE, a cargo de Adriana Favela, hizo el dictamen contemplando una multa de menos de 40 mdp, a pesar de que representantes del instituto político pagaron 20 mdp a las celebridades en redes sociales. En 2015, el PVEM cometió el mismo delito y por violación reiterada, según Pamela San Martín, exconsejera que participó en la sanción al partido hace seis años, debería contemplarse la reducción de ministraciones de recursos que recibirá el partido, que es la sanción que se encuentra antes de la pena máxima de pérdida de registro.

La otra cara de la moneda. La vara del INE para sancionar influencers parece volverse más violenta para sancionar a Movimiento Ciudadano por la participación de Mariana Rodríguez, ahora esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. El proyecto de la misma Comisión de Fiscalización concluye que las fotos e historias de la influencer fueron valoradas en 27.8 mdp para favorecer al candidato naranja. El INE no pudo documentar que Mariana haya cobrado ni un peso para divulgar su información. En la sesión de este jueves se deberán presentar argumentos jurídicos convincentes, si es que se tienen, a los representantes de los respectivos partidos y del resto del resto de los consejeros que van a votar. No convence que los 95 influencers del Verde que sí cobraron (200 mil c/u) y mintieron y al PVEM sólo le aplicaron una multa de menos de 40 mdp. Pero para Mariana que no cobró cuantifican su apoyo en 28 mdp y por eso la multa para MC es de 55 mdp. Esto a pesar de que ya había un precedente y los tribunales evitaron una multa en 2017, cuando siendo novios, ello también le dio apoyo como candidato a senador.

El matrimonio Valdés Gallardo se alistaba en su casa como todas las mañanas para dirigirse al aeropuerto de la ciudad de México, donde Areli es la primera mujer a cargo de la jefatura del Centro de Control México y su esposo Alejandro es el Encargado de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo. Al momento en que la conductora Sofía García y el equipo del Informativo Fin de Semana de Heraldo TV y Heraldo Radio levantaba aspectos de las actividades matutinas para la entrega de un reportaje del espacio aéreo durante la emisión del próximo sábado (8:00 a 10:00 AM), la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un tuit que alertó a la opinión pública y a los medios. “Caos en aeropuerto. Fallan radares”, titularon portales de noticias.

Areli Gallardo Arteaga y Alejandro Valdés Souto han mostrado a lo largo de casi 20 años de trabajo ser de los más destacados controladores aéreos. Todos los detalles de esta pareja, de las salidas y llegadas de vuelos y tráfico aéreo, así como reordenamiento de las rutas en todo el país, los podrá conocer el sábado por televisión en el canal 10 de TV abierta en el Valle de México o a través del 98.5 de FM. Veremos y escucharemos su entrada a las oficinas del Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, su primera reunión de trabajo al tiempo en que el AICM borraba de su cuenta de twitter el tema que provocó alerta: “Una falla general de comunicación entre radares, ajena al AICM, afecta todos los planes de vuelo desde Estados Unidos y México. Se han registrado demoras mínimas”. Después, el SENEAM reveló que los problemas fueron de aerolíneas de EU. Hubo falta de coordinación por parte del AICM con la SENEAM, incluso la dirección del aeropuerto había optado por cerrar una pista de la base aérea ocasionando retraso en los vuelos y cancelación. Solo por decir un ejemplo: el vuelo programado anoche de Aeroméxico de Monterrey a CDMX a las 7:50 PM se reprogramó para las 22:00 PM, aunque el que iba a salir a 9:10 PM se canceló.

