La güera y El Toluco

En un partido de la muy criticada Copa Oro, en donde México jugó contra Guatemala, lo que más llamó la atención, o por lo menos lo que más impacto posterior creó, no fue en la cancha, sucedió en las gradas, gracias a que los comentaristas de TV Azteca vertieron sus opiniones con relación a una particular pareja que repetidamente salía a cuadro. Una rubia y un tipo de simpático bigote (El Toluco) mostrando amor y desamor, sin saber que eran captados por las cámaras, y se convirtieron en la más reciente historia de una de esas famas que durarán, a lo más, un mes.

El partido fue malito, sin embargo, nos deja una clara lección: el consumidor futbolero mexicano se quiere divertir; en su grandísima mayoría no está interesado en asuntos de análisis profundos, ni en tácticas complicadas.

Los comentarios más trascendentes de los comunicadores futboleros son las bromas, los chistes, las puntadas. Los apuntes profundos pasan casi inadvertidos.

¿Cuánto quedó el marcador? La mayoría ni lo sabe, pensará que es lo de menos.

Los Olímpicos…

Completamente diferentes, difíciles. Juegos en medio de una terrible pandemia, llenos de incertidumbre.

¿Cuántas historias de la mano con el virus se darán?, sin Bolt, sin Phelps, con pocos rusos. Para México, con horarios incómodos. Valoremos y disfrutemos la rica oferta televisiva de estos Olímpicos con nuestro país; ya quisieran en cualquier parte del mundo contar con algo así.

Disfrutemos, abracemos, atendamos. Unos Juegos Olímpicos son parte de la historia misma de la humanidad, que no se nos escapen.

¿Los estadios en la CDMX?

En el momento en que escribo estas líneas, desconozco si podré ir a ver a mis amados Pumas este domingo a Ciudad Universitaria. La situación de la llamada Tercera Ola no permite, en estos momentos, dar nada por oficial.

Sospecho, espero equivocarme, que para cuando usted esté leyendo estas líneas, se habrá confirmado que el juego contra el Atlas será a puerta cerrada.

Sobra aclarar que no soy experto en temas médicos ni epidemiológicos; sin embargo, con lo que hemos aprendido en esta pandemia me atrevo a opinar a favor de que se abra el estadio… un espacio tan grande, al aire libre, con entrada y salida ordenada, ¿por qué no? Ojalá.

POR PONCHO VERA

ALFONSO_VERA@HOTMAIL.COM

@PONCHO-VERA

