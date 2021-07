Publicidad de Allianz en vuela seguro

Llegué al aeropuerto de Huatulco el domingo a las 15:10 horas para tomar mi vuelo a la Ciudad de México a las 17:30. Previo a la documentación, visité la página de Viaja Seguro, para dar de alta mi registro sanitario, especificando que no tenía COVID-19. La plataforma me solicitó mi correo electrónico y mi número celular. Rápidamente Aeroméxico me dio mi pase de abordar.

Pero, escasos minutos después de recibir mi pase de abordar me llegó un correo electrónico. El correo provenía de Viaja Seguro, misma plataforma del registro sanitario, y era una oferta de Allianz, la aseguradora que dirige en México, Roberto González Galindo. El correo decía: “¡Aún estás a tiempo!”, y me intentaba vender un producto para estar cubierto en accidentes o enfermedades, así como en casos de COVID-19. El correo insistía en que yo podía viajar “protegido” en “tiempos de pandemia”.

La verdad no podía creer lo que estaba atestiguando: alguien en el Gobierno de México o en la empresa que gestiona la plataforma Viaja Seguro estaba haciendo uso de la base de datos de los registros sanitarios para propósitos comerciales y mercadológicos.

Los correos electrónicos obtenidos de los viajeros pasan a algún motor digital publicitario y convenientemente los seguros de Allianz son ofrecidos a los viajeros antes de abordar el vuelo. Ante mi incredulidad visité de nueva cuenta la plataforma Vuela Seguro, pero mi sorpresa fue mayor: en esta ocasión me apareció un anuncio pop up ofreciéndome el seguro mencionado por $ 499 pesos, lo que me daría “asistencia médica hospitalaria hasta $ 35,000 dólares incluye COVID-19”. Un botón digital decía “compra”.

Tras poner un tuit con lo anterior, el mayor Felipe de Jesús Castillo, comandante general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó al general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) que la empresa Biex (administradora de Vuela Seguro) tiene un contrato con la AFAC a título gratuito en el que se establece que la plataforma “se puede financiar con acciones comerciales y publicitarias”, y que tal acción se revela en el aviso de privacidad. Asimismo, señala que los datos personales de salud sobre los riesgos de coronavirus son custodiados, y que tanto los datos de salud como los personales son depurados y borrados con base en los plazos del contrato.

En pocas palabras: el gobierno obtuvo en el contrato que los registros sanitarios sobre COVID-19 previo a los vuelos en la plataforma Vuela Seguro no le costaran ni un peso. A cambio, la empresa Biex vende publicidad a la aseguradora Allianz, lo que se hace llegar como oferta a las direcciones de correo electrónico que se van registrando.

Lo único extraño es que la plataforma tiene dominio .com y, a pesar de ello, se despliegan los logos del Gobierno de México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la AFAC.

