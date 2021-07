No abuses de mí, no me vendas ni me esclavices

La mitad de la humanidad son mujeres y niñas. La discriminación sistemática contra esta población es muy antigua, presente quizá desde el nacimiento de las grandes civilizaciones de la antigüedad como Egipto, Mesopotamia, China, Grecia o la India. La existencia de un pensamiento y prácticas machistas se arraigó en la historia y en los textos sagrados de muchas culturas y religiones, incluyendo la Biblia y el Corán. Pero como toda injusticia, un día inició el cambio. La transformación empezó con los movimientos que exigieron el derecho al voto para las mujeres a principios del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, la publicación de numerosos textos, como el de Simone De Bouvier “El segundo sexo”, empezaron a producir un cambio cultural que, poco a poco, fue abriendo algunos espacios a las mujeres.

La Carta de la ONU, aprobada en junio de 1945, fue el primer tratado internacional que reconoció, en su Preámbulo, “la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. Para darle consistencia a esa creencia, en 1946 la ONU estableció la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer “con el fin de promover el adelanto de la mujer en todo el mundo”. Tras varias décadas de discusiones, informes de expertos y comités especiales, resoluciones y declaraciones, y tras vencer enormes resistencias de muchos gobiernos, la ONU finalmente ubicó el reto de la desigualdad de género en la existencia de prácticas discriminatorias contra las mujeres en todos los planos, económico, político, social y cultural. Se trataba de costumbres discriminatorias que los gobiernos, y muchos sectores sociales, asumían como parte del orden natural de las cosas, y no como lo que era: una construcción social.

Esas prácticas estaban insertas, en la mayoría de los casos, en las constituciones, en la legislación, y sobre todo en las políticas públicas de los países. Para cambiar esa situación, e inducir no sólo un cambio de mentalidad, sino cambios en el marco legislativo y los programas y acciones gubernamentales, en 1975, en una conferencia que tuvo lugar en la ciudad de México, la ONU decidió elaborar un tratado internacional especial, jurídicamente vinculante, para que los gobiernos enmendaran su legislación y promovieran nuevas políticas públicas, que se tradujeran en igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Tras varios años de negociación, finalmente, el 18 de diciembre de 1979, hace casi 42 años, la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, el texto más importante a nivel internacional para la promoción efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. La Convención cuenta con 189 estados parte, lo que la convierten en uno de los tratados con mayor aceptación universal.

La Convención ha sido más influyente de lo que generalmente se reconoce. Indujo cambios en la legislación y políticas públicas de la mayoría de los países para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque, a nivel global, son innegables algunos avances para eliminar la discriminación contra las mujeres, la verdad es que persisten enormes brechas de desigualdad económica, política, social y cultural entre mujeres y hombres en todas las regiones del mundo.

Es evidente que esas brechas son más amplias y profundas en los países en que prevalece intocada la cultura machista, que en sus formas extremas induce la violencia de género y los feminicidios, o donde el gobierno no reconoce, en la práctica, las agresiones contra las mujeres, o el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. La realidad es que hoy una de cada tres mujeres en el mundo ha sido objeto de violencia física o sexual, en muchos países se mantienen las diferencias salariales por razones de género, y alrededor de 750 millones de mujeres fueron obligadas a contraer matrimonio antes de cumplir 18 años de edad. En México, la mayor parte de las personas que no han recuperado el empleo que perdieron por la pandemia, son mujeres.

En septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 5 se centra en el viejo objetivo de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, no sólo porque se trata de un derecho humano fundamental, sino porque el desarrollo sostenible es imposible sin la participación efectiva de las mujeres, en la vida económica, política y social de los países, en un plano de igualdad.

La meta 5.3 del ODS 5 subraya la necesidad de “Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”. Esta meta refleja la convicción de que esa práctica constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y niñas. Pero también responde a la evidencia de que la pobreza extrema se perpetúa en la práctica del matrimonio infantil, precoz o forzado. La nociva costumbre cancela a niñas y mujeres, entre otras cosas, la posibilidad de mejorar su educación, de obtener un mejor empleo, o mejores ingresos a través de un micro-negocio. Uno de los rostros más agudos de la pobreza extrema es el de una mujer joven, violentada o forzada a un matrimonio y/o un embarazo no deseado, cuando todavía era una niña.

Por lo anterior, una de las mejores políticas públicas, que en verdad pueden inducir un cambio estructural, en México y en muchos países, a favor de la igualdad de género y el desarrollo sostenible, es la erradicación total del matrimonio infantil, precoz o forzado. Frente a las formas de explotación y esclavitud moderna que induce esta antigua práctica, no vale el respeto a tradiciones, usos y costumbres de ningún grupo de población. Por eso, hay que subrayar la importancia de que, después de una batalla que INMUJERES inició en 2014, con el apoyo de organizaciones internacionales como ONU-Mujeres y UNICEF, finalmente el Congreso aprobó, en junio de 2019, una reforma al Código Civil Federal en que se declara que para contraer matrimonio la edad mínima es de 18 años. Los códigos civiles de los 32 estados de la república ya contienen disposiciones similares. Por el goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres, y el bien de todos, es indispensable que esa disposición legal sea realmente llevada a la práctica, que no se quede en letra muerta. Que las niñas y mujeres de México no tengan que sufrir más ese abuso, que no las vendan en matrimonios forzados, ni las esclavicen encadenándolas a la pobreza eterna. POR MIGUEL RUÍZ

CABAÑAS IZQUIERDO

DIRECTOR DE LA INICIATIVA DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL TEC DE MONTERREY

@MIGUELRCABANAS

DZA