Justicia y gracia en la 4T

Muy peculiar concepto de la justicia y la aplicación de la ley en la 4T. El presidente López Obrador aplica a rajatabla la máxima de Benito Juárez que ofrecía justicia y gracia para los amigos, y para los enemigos, justicia, a secas. El fin de semana se cumplió un año de la extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien sólo le ha tomado el pelo al gobierno. Es acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht por 10 mdd, de dos acusaciones por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, de ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Además, es investigado por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitronegados, comprada a un sobreprecio de 200 mdd.

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó otra denuncia por desvío de recursos públicos y lavado de dinero por tres mil millones de pesos. Primero, huyó del país, y cuando fue capturado en España hizo todo para evitar su extradición a México. Sólo accedió cuando logró un ventajoso acuerdo con la 4T. No pisar la cárcel y suspender la persecución contra su familia a cambio de dar muchos nombres y mucha información. Pero no ha caído un solo detenido ni se ha descubierto ningún otro mega escándalo de corrupción. Lozoya no ha cumplido, pero, eso sí, no pisó la cárcel, lleva su proceso en la comodidad de su residencia y cesó la persecución judicial contra su madre, hermana y esposa.

Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, es otro beneficiado por la gracia de la 4T. Lo acusan de haber vendido la planta chatarra de Agronitrogenados a Pemex, en complicidad con Lozoya. Huyó también y evitó la extradición a toda costa. Logró un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 mdd y hoy está libre en México. Miguel Alemán Magnani, presidente de Grupo Alemán y expresidente del Consejo de Administración de Internet, enfrenta una orden de aprehensión por defraudación fiscal de 65 mdp.

A principios de año, citado en las oficinas del SAT, recibió un breve mensaje que no dejó lugar a dudas: pagas o te meto a la cárcel a ti, a tu padre y a tu hermana. La deuda de Alemán con el fisco es la décima parte del sobreprecio que cobró Ancira por la venta de una planta chatarra al gobierno. Ambos son delitos sancionados por la misma ley, pero no se miden con la misma vara. ¿Por qué?

•••

BON APPÉTIT: Quienes se beneficiaron de sus relaciones con el gobierno anterior comienzan a ponerse nerviosos. Es el caso de Javier Reyes, director de Accendo Banco, señalado de usar factureras con toda impunidad. El problema es que lo hizo desde una institución de crédito. Urge ponerle lupa al sector financiero e ir a fondo en el asunto. Parece que en la 4T cambiará la suerte para Reyes, sus hermanos y sus abogados.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA

dza