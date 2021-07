A consulta

Para la consulta, no sólo se escatiman los recursos, sino se desgasta a la población que será más susceptible de seguir siendo manipulada por los interesados en distorsionar e interpretar a su modo los resultados y el proceso. Respecto a la consulta para juzgar expresidentes… es necesario precisar que no está dirigida a expresidentes sino para juzgar a cualquiera que hubiera afectado al estado mexicano. Sobra decir que no se debería pedir permiso tanto como hacer lo debido. Respecto de la revocación de mandato, es otro distractor que está fuera de tiempo y también manipulador. Bien se sabe que a esas alturas, es preferible que se cumpla lo mandado, se rindan cuentas, se haga balance y se juzgue con objetividad.

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

