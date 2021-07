¡Ah, que las malditas drogas!

Holis holisssssss… semana de muchísima información, incluido el informe, ai’nomás. Antes… gran festejo había generado la decisión de la Suprema Corte al declarar “inconstitucional” la prohibición del uso de la cannabis, hasta salieron los especialistas de aguafiestas a explicarnos que pues… nos quedamos casi en las mismas.

A decir de Raúl Elizalde (CEO de HempMeds), “esto representa una fuerte afrenta al gobierno federal”. Y para la recua de diputados y senadores que le han dado largas a más no poder.

Tres veces han tenido una fecha de quiebre por parte de la Suprema, y tres veces han fingido demencia. La primera vez… la verdad la tenían muy dura. Porque justo en la mañanera, mi cabecita de algodón anunciaba la campaña de cómo vivir sin drogas.

Digamos que, aunque Morena tenía la mayoría, hubiera sido contradictorio que lo discutieran bien atascados forjándose un troncote. Digamos que, por ahora, es inconstitucional detener a alguien por ser usuario.

Pero esto es igual que el alcohol, ustedes no pueden salir orita a chupar a la calle. Ni a beber alcohol. De igual forma, usted le podrá quemar las patas al diablo, pero en su domicilio.

Se supone que no me lo deben levantar ni extorsionar, por cargar una cantidad de consumo personal. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque ¿cuánto es el uso personal? Digamos que para uno será un churrito, mientras que otros cargarán un costal y pueden alegar “que eso es lo que requieren cada 24 horas”.

Está prohibido comprarla o venderla. Y se supone que puede sembrar la que se vaya a recetar… ¡Y YA! Yo sé que mi exorcista del oscurantismo neoliberal le ha dicho “fuchi guácala” a la mois, pero si supiera cuántos impuestos se está perdiendo la Federación, a lo mejor cambiaba de opinión.

Hablando de drogas (y no del Buró de Crédito), los memes de la semana se los llevó el pobre Silvano Aureoles. Se le hizo bien contestatario sacarse su foto esperando en la puerta de Palacio Nacional sentado en su banquito quesque pa probar los vínculos de Morena con el narco. La verdad, es difícil tomar esa decisión… la de usar banquito; porque si se queda de pie puede padecer de várices. Y si se sienta, lo que amenazan son las hemorroides.

¡Y qué tal el Juan Collado (abogado del Copetes)! Resulta que el diario El País documentó que él utilizaba la misma red financiera para recibir dinero en Andorra, que el cártel de Sinaloa.

¡Qué coincidencia! Otra raya al tigre, para que usted se anime a votar el 1 de agosto, a ver a cuál expresidente le gustaría ver en el banquillo de los acusados.

Por cierto, la nueva sección Quién es Quién en las fake news dentro de las mañaneras de AMLO, me perdonan, pero me disculpan, la intención no es ser “dueño de la verdad absoluta” pero sí el derecho de réplica de todas las barbaridades que se dicen de mi profeta de Macuspana. Y su barrio los respalda, porque el que se ríe, se lleva compañerxs.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

