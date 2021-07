Ajustes, prioridades y relevos en la 4T

Aunque el pasado 1 de julio celebró tres años de su triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador cumple su primera mitad de gobierno el próximo 1 de diciembre, por lo que, de cara a esa emblemática fecha, prepara una serie de ajustes en su gabinete y algunas políticas públicas. Cuatro son los ejes fundamentales en los que fincará el resto de su administración: programas sociales, seguridad, salud y obra pública.

Para lograrlo, me dice un alto funcionario, vendrán relevos en su equipo más cercano, en cuya danza de nombres sigue apareciendo Olga Sánchez Cordero, pero también Luisa María Alcalde, y ahora Rosa Icela Rodríguez, Juan Ramón de la Fuente y Jorge Alcocer. También aparecen Santiago Nieto, de la UIF, así como Sandro García, vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Todavía no se sabe con exactitud quién va a qué cartera, pero en el caso del sector Salud, el primer mandatario quiere dar un giro, por lo que estaría preparando la salida del doctor Alcocer. Su lugar sería ocupado por el actual embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien, como es de todos sabido, ya fue titular de la misma cartera. Y aunque todavía no hay fecha para el relevo, esta semana será crucial para el sector, porque después de varios meses, quizás dos años, de la crisis del desabasto de medicamentos, por fin se dará a conocer una solución integral en la que también trabajó a distancia el exrector de la UNAM. Por lo que hace a la Secretaría del Trabajo, la joven Alcalde Luján tiene que cumplir con dos encomiendas que le hizo el Presidente, antes de moverse a otra posición: concluir con las reformas en materia de subcontratación y poner fin a los conflictos laborales con empresas mineras, en donde juega un papel fundamental el senador Napoleón Gómez Urrutia. En cuanto a Gobernación, una vez más se menciona la salida de la ministra Sánchez Cordero, pero ella ha declarado en reiteradas ocasiones que no está en su horizonte la renuncia, aunque hay quienes ya mencionan a Rosa Icela Rodríguez para entrarle al relevo. De ser así, Santiago Nieto sería enviado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque él mismo me dijo recientemente que nadie le ha notificado de un posible cambio.

Él tiene claro, sin embargo, que estará donde más le convenga al primer mandatario. De cualquier forma, si logra consumarse ese movimiento, el personaje perfilado para ocupar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es Sandro García, uno de los funcionarios con mayor experiencia en la prevención del lavado de dinero en México, responsable de la creación e implementación todas las políticas públicas en la materia, desde la CNBV. En este ir y venir de cambios, por lo que hace a la sucesión presidencial, me comentan que el presidente ya quiere bajarle al tema porque las cosas irán acomodándose conforme se acerque 2024.

Por lo pronto, en la fotografía del momento, ya quedó claro que la contienda está entre tres, y así lo ven desde la casa presidencial: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Si son más o son menos, eso lo dirá el tiempo. Los tres movieron todo para hacerse visibles a mitad del gobierno de López Obrador.

Un tema que cobrará relevancia en los próximos días será el de la seguridad, para lo cual el primer mandatario intensificará reuniones con todos los gobernadores del país. La idea es hacerlos corresponsables de una de las mayores demandas de la población en prácticamente todos los rincones de la República. Eso sí, me dicen que bajo ninguna circunstancia se tomará la foto con dos mandatarios: Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Silvano Aureoles, de Michoacán.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

