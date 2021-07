Zoon Politikón

La tercera ola de la pandemia será devastadora. A 490 días del primer caso fatal por Covid-19 en México, la pandemia ha cobrado mas de 600 mil vidas. Nuestro país ha sido –junto a Brasil e India- uno de los que peor ha actuado para atemperar la crisis sanitaria. Esta tragedia la generó la concatenación de malas decisiones por parte de la burocracia sanitaria que encabeza el subsecretario López Gatell y un bajo sentido comunitario que se conjuga con un alto egoísmo social.

No somos el único país que gestionó la pandemia de manera criminal y la tercera ola afectará a la población que no ha tenido acceso a la vacuna. Las bajas tasas de vacunación y el alto número de contagios nos obligará a coexistir con el virus allende 2024. A pesar de que muy probablemente contemos en el invierno con retrovirales orales de consumo masivo, nos tomará un par de años más domar y erradicar el virus del territorio nacional. La presteza con la que vacunemos a la población evitará mutaciones, el surgimiento de nuevas cepas y variantes y que el COVID no se convierta en una enfermedad estacional con la que tengamos que coexistir por décadas.

Los países gobernados por caudillos son los que han salido peor librados, argumenta Fareed Zakaria, en Ten Lessons for a Pandemic World. La coloratura ideológica del gobierno o su tamaño no es lo relevante sino la calidad del gobierno, su entramado institucional y estructura burocrática. Zakaria argumenta que el debate en el siglo pasado se dio alrededor del tamaño y la injerencia del gobierno en la economía, es decir la cantidad de gobierno. La pandemia evidencia que lo relevante no es el tamaño sino la calidad: en México lo más grave no fue la visón estatista del nuevo gobierno sino su negligencia.

Desconocemos el costo social de la tragedia. De lo que podemos estar seguros es que no emanaremos a una nueva normalidad más empáticos, compasivos, solidarios y con un nuevo conjunto de valores.

El mundo post pandemia no será menos urbano y global. Y la gente difícilmente migrará al campo y abandonará las grandes urbes. Pasar tiempo en casa nos ha recordado la importancia de la cohesión familiar, la importancia de un abrazo a un amigo, la del lenguaje corporal en una sala de juntas o la de una comida con una larga sobremesa.

Este periodo de confinamiento le ha cobrado la factura a personas que padecen depresión y ansiedad. Los infantes que se han confinado con sus padres y que han padecido el aislamiento la han pasado especialmente mal y tendrán secuelas que se manifestarán dentro de varios años y no se esfumarán con los avances en la vacunación o con el desarrollo de nuevos fármacos.

La pandemia desnudó y mostró de cuerpo entero a la clase en el poder. Lo positivo de este trance es que como sociedad hayamos madurado en lo político y que renovemos las cualidades que privilegiamos y buscamos en un líder político. Los burócratas que gobiernan con base en preceptos ideológicos han fracasado estrepitosamente y eventualmente tendrán que enfrentar a la justicia en tribunales internacionales.

La ofensiva e injusta distribución del ingreso obligó a un electorado global a optar por gobiernos populistas. La pandemia que nos ha conducido a una situación límite y a enfrentarnos con la muerte de manera cotidiana, tendrá que develar a los votantes que la formación técnica y la capacidad de gestión es la cualidad principal de un burócrata.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

POLITÓLOGO

@AECHEGARAY1

MAAZ